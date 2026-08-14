Bilanț dramatic în Croația: un mort, peste 40 de răniți și mii de oameni evacuați. Pagube materiale uriașe

Un incendiu de pădure de amploare a devastat zona litoralului croat din apropiere de Omis, distrugând sute de hectare de vegetație și provocând pagube importante. O persoană a fost găsită decedată de polițiști în timpul verificărilor efectuate într-o zonă rezidențială, iar cel puțin 40 de persoane au fost rănite, dintre care zece se află în stare gravă. Peste 2.000 de oameni au fost evacuați.
Autoritățile croate descriu incendiul drept unul dintre cele mai grave din istoria țării. Comandantul-șef al pompierilor croați, Slavko Tucakovic, a declarat că flăcările au devastat între 900 și 1.000 de hectare în regiunea Omis, în centrul litoralului croat.
Focul a izbucnit în zona Lokva Rogoznica și s-a extins rapid, alimentat de rafale puternice de vânt. Flăcările au cuprins pădurile de pin și vegetația, după care au ajuns la locuințe și s-au extins pe mai mulți kilometri către Omis. Numeroase case, cafenele, restaurante, mașini și ambarcațiuni aflate pe uscat au fost avariate.
40 de persoane au ajuns la spital, peste 2.000 de persoane evacuate
Cel puțin 40 de persoane au fost internate la Spitalul din Split. Cu excepția unui cetățean german și a unuia polonez, toți răniții sunt croați. Zece persoane au fost internate la terapie intensivă, iar șase adulți și un adolescent de 17 ani au fost intubați, potrivit medicului Josip Banovic.
Autoritățile au anunțat și descoperirea trupului unei persoane în timpul verificărilor efectuate de poliție într-o zonă rezidențială afectată de incendiu.
Incendiul a determinat evacuarea a peste 2.000 de persoane, acestea fiind transportate către un centru de primire amenajat într-o sală de sport din Omis de către Crucea Roșie. Alte peste 30 de persoane, în principal turiști din Polonia, Cehia și Slovacia, au fost cazate într-o sală de sport din Split. Unii dintre cei evacuați și-au pierdut documentele de identitate sau au plecat fără medicamentele de care aveau nevoie.
„Incendiul s-a extins cu o viteză fulgerătoare”
Premierul croat Andrej Plenkovic s-a deplasat vineri dimineață în zona afectată, alături de mai mulți membri ai guvernului. El a descris viteza de propagare a focului drept „fulgerătoare” și a apreciat că pompierii au reușit să salveze numeroase proprietăți în condiții extrem de dificile.
Un localnic a declarat pentru televiziunea publică HRT că incendiul ar fi parcurs între 12 și 15 kilometri în aproximativ o oră și jumătate.
Sute de pompieri au luptat cu flăcările
Aproape 300 de pompieri și 93 de vehicule au intervenit pe parcursul nopții. Eforturile acestora au fost îngreunate de rafalele violente de vânt, care și-au schimbat constant direcția.
Situația a fost stabilizată vineri dimineață. Patru avioane de tip Canadair au fost trimise însă către peninsula Peljesac, aflată la aproximativ 140 de kilometri mai la sud, unde izbucnise un alt incendiu de pădure.
Canicula favorizează incendiile în Balcani
Croația și celelalte state din Balcani se confruntă în această perioadă cu un val puternic de caniculă. În ultimele zile au fost înregistrate temperaturi record în mai multe localități de pe coasta Adriaticii, inclusiv la Split.
În Croația, autoritățile au raportat aproximativ 3.900 de incendii de la începutul anului, care au afectat aproape 10.000 de hectare. Suprafața arsă este cu aproximativ 75% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.
Și în Muntenegru și Albania pompierii luptă de mai multe zile cu incendii de vegetație, în timp ce un incendiu important izbucnit pe insula Brac, în largul orașului Split, a fost controlat joi.