Bilanț dramatic în Croația: un mort, peste 40 de răniți și mii de oameni evacuați. Pagube materiale uriașe

Publicat 14 aug. 2026, 18:15 Actualizat 14 aug. 2026, 18:28

Un incendiu de pădure de amploare a devastat zona litoralului croat din apropiere de Omis, distrugând sute de hectare de vegetație și provocând pagube importante. O persoană a fost găsită decedată de polițiști în timpul verificărilor efectuate într-o zonă rezidențială, iar cel puțin 40 de persoane au fost rănite, dintre care zece se află în stare gravă. Peste 2.000 de oameni au fost evacuați.

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