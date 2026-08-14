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Extern· 2 min citire
Ancheta continuă în cazul incendiului de lângă ambasada României. Poliția elvețiană caută acum martori
Ambasada României în Elveția
Publicat14 aug. 2026, 16:58
SursăAgerpres
Poliția elvețiană a anunțat vineri că în continuare caută martori în cadrul anchetei legate de incendiu despre care suspectează că a fost declanșat în mod intenționat în fața ambasadei României la Berna, relatează AFP.
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