Ancheta continuă în cazul incendiului de lângă ambasada României. Poliția elvețiană caută acum martori

Publicat 14 aug. 2026, 16:58 Sursă Agerpres

Poliția elvețiană a anunțat vineri că în continuare caută martori în cadrul anchetei legate de incendiu despre care suspectează că a fost declanșat în mod intenționat în fața ambasadei României la Berna, relatează AFP.

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