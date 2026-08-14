Planul lui Putin pentru 2026: Rusia ar viza slăbirea NATO și UE și destabilizarea Republicii Moldova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 17:15

Vladimir Putin și-ar fi convocat subordonații la o reuniune secretă, în decembrie 2025, în cadrul căreia ar fi trasat serviciilor de informații și armatei sarcina de a „distruge NATO și UE din interior” în 2026.

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