Traficul de migranți s-a mutat pe Instagram: Sute de euro cereți pe rețelele sociale pentru „secretul” intrării în Ceuta

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 16:37

O nouă filieră de trafic de persoane își găsește clienții direct pe rețelele sociale. Zeci de conturi de Instagram vizează tinerii marocani cu imagini atent cosmetizate care prezintă trecerea ilegală a graniței în enclavei spaniolă Ceuta ca fiind extrem de facilă. În spatele reclamelor strălucitoare, traficanții cer sute de euro în schimbul unor informații „secrete” despre rutele de clandestinitate către Europa.

Distribuie articolul