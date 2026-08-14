Traficul de migranți s-a mutat pe Instagram: Sute de euro cereți pe rețelele sociale pentru „secretul” intrării în Ceuta

O nouă filieră de trafic de persoane își găsește clienții direct pe rețelele sociale. Zeci de conturi de Instagram vizează tinerii marocani cu imagini atent cosmetizate care prezintă trecerea ilegală a graniței în enclavei spaniolă Ceuta ca fiind extrem de facilă. În spatele reclamelor strălucitoare, traficanții cer sute de euro în schimbul unor informații „secrete” despre rutele de clandestinitate către Europa.
O investigație de teren realizată de jurnaliștii BBC scoate la iveală un mecanism cibernetic perfid: zeci de profiluri de pe rețeaua socială Instagram cosmetizează pericolele unei traversări clandestine din Maroc către enclava spaniolă Ceuta. În spatele unor clipuri video scurte și atractive, care prezintă traseul maritim drept o aventură facilă și lipsită de riscuri, funcționează o rețea de speculători care extorchează sute de lire sterline de la cei disperați să ajungă în Europa.
Narațiunea promovată pe internet ignoră însă o realitate sumbră: încercările de a ocoli barierele de la frontieră s-au soldat, de-a lungul timpului, cu zeci de tragedii și pierderi de vieți omenești.
Hărți de canalizare și taxe platite în avans: Cum acționează rețeaua
Pentru a documenta fenomenul, un reporter sub acoperire a creat un profil fictiv, pozând într-un tânăr marocan aflat în căutarea unei căi de acces pe continentul european. Interacțiunea cu aceste conturi a condus rapid la introducerea reporterului în grupuri private de WhatsApp.
Acolo, interfața anonimă a traficanților a ieșit la iveală:
Costul accesului: Pentru informații privind așa-zisele „rute secrete” (precum utilizarea unor conducte subterane de canalizare), un operator a pretins suma de 5.000 de dirhami marocani (aproximativ 400 de lire sterline).
Condiția plății: Banii trebuiau expediați integral în avans, prin servicii rapide de transfer financiar.
Garanții inexistente: În momentul în care reporterul a solicitat clarificări privind rambursarea sumei în cazul unui eșec la frontieră, interlocutorul a sistat comunicarea și a șters mesajele din aplicație.
Falsurile juridice și iluzia unei „granițe deschise”
Pe lângă dezinformarea legată de siguranța fizică a traseului – unde înotul în jurul gardurilor de protecție este prezentat ca o simplă plimbare pe apă – mașinăria de propagandă din social media exploatează și necunoașterea legislației.
Traficanții au distorsionat o decizie a Înaltei Curți din Spania referitoare la procedurile de returnare pe cale maritimă, transformând-o într-un zvon viral conform căruia granițele Ceutei ar fi devenit complet accesibile. În realitate, șansele ca un migrant clandestin să poată tranzita legal din Ceuta către Spania continentală sunt extrem de reduse, majoritatea fiind returnați la scurt timp.
Punctul fierbinte al migrației africane și bilanțul tragic din Ceuta
Aflate pe teritoriul nord-african, exclavele spaniole Ceuta și Melilla reprezintă singurele frontiere terestre directe dintre Uniunea Europeană și Africa. Din acest motiv, perimetrul rămâne un magnet pentru fluxurile migratorii.
Tensiunile au atins cote critice la finalul lunii iulie, când o tentativă masivă de trecere a frontierei a mobilizat zeci de mii de persoane venite dinspre Maroc. Consecințele umane au fost dramatice:
Pierderi de vieți omenești: Autoritățile din Ceuta au raportat că cel puțin 100 de persoane și-au pierdut viața încercând să treacă prin apă ori să escaladeze infrastructura de protecție.
Efecte diplomatice: Valul de migrație a reaprins fricțiunile dintre Madrid și Rabat, determinând o suplimentare masivă a efectivelor de securitate la graniță pentru prevenirea unor noi incidente de amploare.
În ciuda filtrelor sporite de securitate din teren, reclamele false de pe Instagram continuă să atragă tineri dezinformați, transformând speranța de a ajunge în Europa într-o afacere extrem de profitabilă pentru rețelele de crimă organizată.