Cum se folosește Rusia de disputa dintre Polonia și Ucraina pentru a apăsa pedala dezinformării

Rusia și-a intensificat semnificativ campania de dezinformare online în Polonia, folosind o dispută între Varșovia și Kiev privind masacre comise în cel de-al Doilea Război Mondial pentru a inflama tensiunile dintre Ucraina și aliații săi cheie, afirmă oficiali și experți polonezi, relatează vineri Reuters.
Mesajele, postate în mare parte pe conturile de socializare în limba poloneză, se concentrează, de asemenea, pe intensificarea furiei împotriva refugiaților în Polonia, în condițiile în care sondajele de opinie arată un sprijin în creștere pentru extrema dreaptă înaintea alegerilor parlamentare din 2027.
Disputa privind masacrele din Volînia
Disputa de lungă durată între cele două țări legată de cel de-al Doilea Război Mondial se referă la masacrele din Volînia, în care, potrivit Poloniei, ucrainenii au ucis circa 100.000 de polonezi între 1943 și 1945. Mii de ucraineni au murit în crime comise ca represalii.
Disputa s-a intensificat după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit o unitate a armatei după insurgenții care au comis masacrele, determinându-l pe președintele de extremă dreapta polonez Karol Nawrocki să-i retragă în iunie omologului său ucrainean cea mai înaltă distincție a țării.
Varșovia acuză o „explozie” a dezinformării rusești
Ministrul adjunct polonez al tehnologiei digitale, Pawel Olszewski, a declarat pentru Reuters că disputa a dus la o 'explozie' a dezinformării rusești pe platformele sociale și mass-media oficiale rusești, inclusiv Telegram, în postări reluate ulterior de către publicațiile poloneze.
O analiză realizată de Institutul Polonez pentru Afaceri Internaționale (PISM) a constatat că conținutul online anti-ucrainean în limba poloneză de pe rețeaua X, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube a crescut cu peste 250% în urma denumirii date de Zelenski unității armatei ucrainene.
O mare parte din creșterea conținutului pe aceste platforme și pe altele pare a fi generată artificial prin activitatea boților meniți să creeze impresia unui sentiment anti-ucrainean în creștere rapidă, a declarat Filip Bryjka de la PISM.
O nouă tactică de dezinformare
Mesajele s-au concentrat în mare măsură pe amplificarea controversei, mai degrabă decât pe răspândirea de informații false, în ceea ce analiștii au numit o nouă tactică de dezinformare rusească.
Moscova neagă răspândirea dezinformării și susține că liderii occidentali exagerează intenționat amenințarea reprezentată de Rusia în propriile scopuri politice.
'Federația Rusă nu se amestecă în relațiile dintre alte state', a declarat ambasada Rusiei la Varșovia într-un comunicat trimis prin e-mail, adăugând că acuzațiile conform cărora Rusia răspândește dezinformări pentru a submina sprijinul pentru Ucraina sunt nefondate.
Sprijinul pentru Ucraina este în scădere
Deși Polonia rămâne un aliat ferm al Ucrainei în războiul împotriva Rusiei, sondajele de opinie arată o scădere a sprijinului public pentru Ucraina. Un sondaj IBRiS publicat la începutul lui iulie a constatat că 33,6% dintre respondenți au declarat că atitudinea lor față de ucraineni s-a înrăutățit în urma disputei legate de cel de-al Doilea Război Mondial.
Un sondaj separat IBRiS, publicat tot în iulie, a constatat că sprijinul pentru continuarea ajutorului militar acordat Ucrainei a scăzut la 52% de la 78% în 2022.