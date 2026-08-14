Cum se folosește Rusia de disputa dintre Polonia și Ucraina pentru a apăsa pedala dezinformării

Publicat 14 aug. 2026, 16:31 Sursă Agerpres

Rusia și-a intensificat semnificativ campania de dezinformare online în Polonia, folosind o dispută între Varșovia și Kiev privind masacre comise în cel de-al Doilea Război Mondial pentru a inflama tensiunile dintre Ucraina și aliații săi cheie, afirmă oficiali și experți polonezi, relatează vineri Reuters.

Distribuie articolul