Panică pe o plajă din Marbella. O creatură uriașă a ieșit la mal, iar turiștii au crezut că este un rechin VIDEO

O apariție neașteptată a provocat agitație pe o plajă foarte cunoscută din sudul Spaniei, după ce un animal marin de dimensiuni impresionante a ajuns în apropierea țărmului. Turiștii aflați pe plaja El Ancón din Marbella au crezut inițial că în apă se află un rechin, iar un înotător a încercat să se îndepărteze cât mai repede de creatura care se zbătea în apropierea malului.
Animalul care a stârnit panica nu era însă un rechin. După ce oamenii au privit mai atent și au încercat să înțeleagă ce se întâmplă, s-a stabilit că era vorba despre un ton uriaș, cu o greutate de aproximativ 295 de kilograme. Peștele părea să fie rănit, iar sângele care îi curgea din zona branhiilor a făcut ca apa din jurul său să se coloreze în roșu.
Panica s-a instalat pe plaja El Ancón
Incidentul s-a petrecut pe plaja El Ancón din Marbella, aflată pe celebra Golden Mile, una dintre zonele cunoscute ale Costa del Sol.
Dimensiunile neobișnuite ale animalului i-au făcut pe cei aflați în apă să creadă că au în față un rechin. Un înotător a încercat să ajungă cât mai repede la mal, îndepărtându-se de animal, în timp ce alte persoane au alergat către locul în care acesta se afla pentru a vedea ce se întâmplă.
În cele din urmă, temerile privind prezența unui rechin s-au dovedit neîntemeiate. Animalul era, de fapt, un ton care cântărea aproximativ 295 de kilograme și care ajunsese foarte aproape de țărm.
Apa s-a colorat în roșu
Pe măsură ce oamenii au observat mai bine peștele, au devenit vizibile și rănile acestuia. Tonul părea să fie într-o stare precară și sângera la nivelul branhiilor.
Sângele care se scurgea din zona rănită a făcut ca apa din jurul său să se coloreze în roșu, contribuind la imaginea care îi speriase inițial pe turiști.
Nu se știe cu exactitate cum a ajuns peștele în această stare. Potrivit martorilor, este posibil ca animalul să fi fost rănit de un echipament de pescuit sau să fi fost implicat într-o coliziune cu un skijet.
Cauza rănilor nu a fost însă confirmată oficial.
Turiștii au încercat să-l ducă spre apa adâncă
După ce și-au dat seama că animalul nu era un rechin și că, în schimb, părea să aibă nevoie de ajutor, mai mulți turiști au decis să intervină.
Oamenii au încercat să ghideze tonul către apa mai adâncă, folosindu-se inclusiv de obiectele pe care le aveau la îndemână pe plajă. Șezlongurile și scaunele de plajă au fost folosite pentru a încerca să direcționeze peștele către larg.
Eforturile lor au dat rezultate, iar în cele din urmă tonul a reușit să se întoarcă în larg.
O britanică stabilită în Marbella, care a asistat la momentul respectiv, a povestit că a intrat chiar în apă pentru a verifica dacă animalul era prins în ceva.
„Era într-o stare atât de proastă, încât am intrat în apă să văd dacă era prins într-o plasă sau dacă avea ceva în interior, dar nu era nimic. Era uriaș și atât de frumos”, a povestit o britanică stabilită în Marbella, potrivit dailymail.
Scena le-a amintit turiștilor de „Fălci”
Imaginea unui animal marin uriaș care se zbătea în apă, în timp ce turiștii încercau să se îndepărteze de el, i-a făcut pe unii dintre cei prezenți să se gândească la celebrul thriller „Fălci”, regizat de Steven Spielberg în 1975.
Mai multe persoane au comparat scena de pe plaja din Marbella cu filmul care a devenit unul dintre cele mai cunoscute thrillere despre atacurile unui rechin.
„Tot ce mai lipsea era muzica din «Fălci».”
Marbella, una dintre destinațiile cunoscute ale Costa del Sol
Incidentul a avut loc într-una dintre destinațiile turistice importante din sudul Spaniei. Marbella se află pe Costa del Sol, regiune cunoscută pentru plajele sale și pentru stațiunile de pe litoralul Mediteranei.
Orașul este apreciat de turiști atât pentru plajele și hotelurile sale, cât și pentru zonele exclusiviste. Printre acestea se numără Golden Mile, zona în care se află și plaja El Ancón.
Un alt punct cunoscut al orașului este portul Puerto Banús, care completează imaginea exclusivistă pentru care Marbella este cunoscută printre turiști.