Panică pe o plajă din Marbella. O creatură uriașă a ieșit la mal, iar turiștii au crezut că este un rechin VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 16:45

O apariție neașteptată a provocat agitație pe o plajă foarte cunoscută din sudul Spaniei, după ce un animal marin de dimensiuni impresionante a ajuns în apropierea țărmului. Turiștii aflați pe plaja El Ancón din Marbella au crezut inițial că în apă se află un rechin, iar un înotător a încercat să se îndepărteze cât mai repede de creatura care se zbătea în apropierea malului.

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