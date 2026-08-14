Român mușcat de un rechin albastru în timp ce pescuia

Publicat 14 aug. 2026, 15:25 Sursă Realitatea PLUS

Un român de 27 de ani a fost la un pas de moarte după ce un rechin albastru i-a sfâșiat gamba, în largul coastelor Irlandei. Sebastian Achim a pierdut o cantitate mare de sânge și și-a pierdut cunoștința înainte ca salvatorii să ajungă la el.

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