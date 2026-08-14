Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Român mușcat de un rechin albastru în timp ce pescuia
Sebastian Achim
Publicat14 aug. 2026, 15:25
SursăRealitatea PLUS
Un român de 27 de ani a fost la un pas de moarte după ce un rechin albastru i-a sfâșiat gamba, în largul coastelor Irlandei. Sebastian Achim a pierdut o cantitate mare de sânge și și-a pierdut cunoștința înainte ca salvatorii să ajungă la el.
Citește și
- 16:20Şeful socialiştilor francezi îl atacă dur pe Macron pentru o fotografie de vacanță: „În timp ce Franţa arde...”
- 16:09Rusia acuză SUA că ajută Ucraina să atace teritoriul rus. Lavrov: „Așteptăm explicații”
- 13:30Cutremur pe scena politică din Polonia. Fostul premier Mateusz Morawiecki și alți 39 de parlamentari, excluși din Partidul Lege și Justiție
- 13:11Emiratele Arabe Unite condamnă atacul iranian asupra a două nave în Strâmtoarea Ormuz:”Reprezintă acte de piraterie”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News