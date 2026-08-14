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Român mușcat de un rechin albastru în timp ce pescuia

Sebastian Achim

Sebastian Achim

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 15:25
SursăRealitatea PLUS

Un român de 27 de ani a fost la un pas de moarte după ce un rechin albastru i-a sfâșiat gamba, în largul coastelor Irlandei. Sebastian Achim a pierdut o cantitate mare de sânge și și-a pierdut cunoștința înainte ca salvatorii să ajungă la el.

Sebastian a fost la un pas de deces

Românul, stabilit în Irlanda, pescuia împreună cu mai mulți prieteni în apropiere de Ardmore, când rechinul prins de ei s-a răsucit și l-a mușcat de picior.

Prietenii au improvizat rapid un pansament pentru a-i opri sângerarea și au cerut ajutorul echipelor de salvare.

Românul a fost preluat cu elicopterul și dus la un spital din Cork, unde medicii au reușit să-i salveze piciorul.

Bărbatul va mai avea nevoie de intervenții chirurgicale, dar spune că se consideră norocos că a scăpat cu viață.

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