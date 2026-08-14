Incendiu masiv de vegetație în Croația. Sute de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor care amenință orașul turistic Omiš-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 10:35

Croația se confruntă cu un incendiu masiv, alimentat de rafalele puternice de vânt, care a ajuns până în orașul turistic Omiš, de pe coasta dalmată. Sute de oameni au fost evacuați, iar cel puțin 19 persoane au primit îngrijiri medicale, în timp ce peste 150 de pompieri se luptă pentru a ține flăcările sub control.

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