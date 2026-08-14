Războiul de la Marea Neagră. Ucraina propune Rusiei o încetare a focului pe mare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 10:32

Ucraina a transmis Rusiei, prin intermediul unui terț, o propunere privind sistarea reciprocă a atacurilor asupra țintelor civile din Marea Neagră, potrivit unor surse citate de Reuters. Inițiativa vine în contextul în care principala publicație maritimă internațională, Lloyd's List, a catalogat regiunea drept cea mai periculoasă din lume pentru transportul comercial.

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