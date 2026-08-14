Războiul de la Marea Neagră. Ucraina propune Rusiei o încetare a focului pe mare

Ucraina a transmis Rusiei, prin intermediul unui terț, o propunere privind sistarea reciprocă a atacurilor asupra țintelor civile din Marea Neagră, potrivit unor surse citate de Reuters. Inițiativa vine în contextul în care principala publicație maritimă internațională, Lloyd's List, a catalogat regiunea drept cea mai periculoasă din lume pentru transportul comercial.
Războiul din regiunea Mării Negre a atins un punct critic de escaladare, transformând una dintre cele mai importante rute comerciale din lume într-o zonă de luptă deosebit de periculoasă. Pe fondul unei blocaje aproape totale a transportului maritim, Ucraina a înaintat Moscovei o propunere de încetare a focului vizând infrastructura și navele civile. Până în prezent, așa cum confirmă surse citate de Reuters, Kremlinul nu a oferit niciun răspuns la inițiativa Kievului.
Escaladare la cote critice: De la vânătoarea petrolierelor la blocarea porturilor
Răspunsul ucrainean la agresiunea rusă s-a concentrat în ultimele luni pe distrugerea capacităților de aprovizionare ale Moscovei. Cu ajutorul dronelor maritime, forțele Kievului au vizat nave din Marea Azov și Marea Neagră pentru a taia liniile de logistică spre Crimeea și pentru a perturba exporturile realizate de așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei.
Ulterior, operativul militar ucrainean și-a extins aria de acțiune către terminalele de cereale din Novorossiisk, navele container și infrastructura Consorțiului Conductei Caspice. Printre pagubele majore consemnate de partea rusă se numără scufundarea navei container Fesco Yanina, fapt ce a determinat unul dintre principalii transportatori ruși să își suspende complet operațiunile pe Marea Neagră.
De cealaltă parte, Moscova a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa și a început să lovească direct navele comerciale străine. Folosirea rachetelor balistice de către forțele ruse s-a dovedit devastatoare, în condițiile în care apărarea antiaeriană ucraineană se confruntă cu o lipsă acută de sisteme de interceptare Patriot.
Costul uman și prăbușirea exporturilor ucrainene
Efectele bombardamentelor rusești asupra transportului maritim ucrainean sunt drastice. Un exemplu tragic este cel al vrachierului Golden Leo, lovit de o rachetă rusească la doar câțiva kilometri de portul Cernomorsk; atacul s-a soldat cu scufundarea navei și moartea a zece marinari și a pilotului ucrainean. Potrivit raportărilor colectate de publicații internaționale precum The New York Times, numai în ultimele două luni zeci de nave comerciale au fost atacate, lăsând în urmă zeci de victime în rândul echipajelor maritime.
Consecințele economice au apărut imediat:
Sistarea traficului: Dacă la jumătatea verii în porturile din Odesa operau zilnic aproximativ 15 nave, ritmul s-a prăbușit rapid, ajungând la o oprire aproape completă a navigației maritime comerciale în zonă.
Prăbușirea exporturilor: Trimiterea cerealelor ucrainene pe cale maritimă a scăzut dramatic la începutul acestei luni comparativ cu anul precedent.
Impact macroeconomic: Analiza economiștilor arată că blocarea prelungită a accesului la Marea Neagră ar putea amputa între 1% și 1,5% din Produsul Intern Brut al Ucrainei.
Infrastructura rusă de la Marea Neagră, paralizată de atacurile cu drone
Presiunea nu se exercită însă într-un singur sens. Ofensiva ucraineană cu drone a lovit puternic în principala poartă de export a cerealelor rusești din Novorossiisk.
Activitatea marilor terminale de profil — KSK, NZT și NKKhP — a fost suspendată în urma atacurilor repetate care au provocat avarii structurale grave, inclusiv prăbușirea unor galerii de încărcare. Ca urmare directă, operarea vehiculelor marfare și încărcarea navelor au fost sistate, blocând canalul prin care Rusia își livra o mare parte din producția agricolă. Chiar și înainte de aceste distrugeri, datele din industrie indicau deja o reducere cu aproape un sfert a exporturilor rusești prin bazinul Mării Negre și Mării Azov.
Luna iulie, un record sumbru pentru navigația comercială
Evoluțiile recente au transformat Marea Neagră în cel mai ostil mediu maritim din lume. Publicațiile de specialitate, precum Lloyd's List, avertizează că ultimele săptămâni au reprezentat cea mai sângeroasă perioadă pentru marinarii civili de la declanșarea conflictului.
Bilanțurile furnizate de sindicatele maritime indică o creștere alarmantă a numărului de morți și răniți în rândul echipajelor internaționale, confirmând că spațiul maritim dintre Europa și Asia a devenit un teatru de război necruțător pentru transportul comercial.