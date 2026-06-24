A supraviețuit atacului unui rechin și amputării unui braț. Primele cuvinte rostite de o femeie din Australia, după ce s-a trezit din comă

O femeie de 34 de ani, care a fost mușcată de un rechin în urmă cu mai bine de o săptămână, în timp ce înota la Coogee Beach, o plajă frecventată din Sydney, Australia, s-a trezit pentru scurt timp din coma indusă, potrivit familiei sale. „Te iubesc”, a șoptit femeia, adresându-se familiei sale, după mai bine de o săptămână de la incidentul grav în care a suferit răni multiple și i-a fost amputat un braț.
Leah Stewart, în vârstă de 34 de ani. de profesie profesoară, a fost atacată de un rechin pe 13 iunie, în timp ce înota aproape de țărm. Aceasta a suferit multiple mușcături la brațe și picioare și a pierdut foarte mult sânge, potrivit BBC.
Transportată de urgență la spital în stare critică, femeia a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale, inclusiv amputarea unui braț. În prezent, aceasta se află în continuare la terapie intensivă.
Potrivit fratelui ei, medicii au redus temporar sedarea pentru a-i permite să se trezească treptat din coma indusă. În acel moment, Leah Stewart și-a văzut familia și a reușit să spună „Te iubesc” mamei și partenerului său, aflați lângă patul de spital, și a întrebat dacă fiica ei este bine.
Fratele femeii, mesaj emoționat în online: "Pentru noi pare un miracol"
„Este mult mai repede decât se aștepta oricine, pentru noi pare un miracol și este tot ce am sperat în ultima săptămână”, a scris fratele femeii într-un mesaj online.
Fratele său a precizat că Leah a fost supusă unor intervenții chirurgicale complexe pe parcursul a cinci zile în ultima săptămână, iar medicii au programat deja alte operații pentru perioada următoare.
„Are un drum lung înainte și rămâne în continuare în stare critică, dar acesta este un prim pas extrem de pozitiv și ne dă speranță pentru recuperarea ei pe termen lung”, a adăugat el.
Serie de atacuri de rechin în Australia
Incidentul de la Coogee Beach se înscrie într-o serie de atacuri de rechin care au avut loc în Australia de la începutul anului. În luna ianuarie, autoritățile au raportat patru incidente în decurs de doar două zile, unul dintre acestea soldându-se cu moartea unui băiat atacat în largul unei plaje din Sydney.
De asemenea, luna trecută au fost înregistrate alte două atacuri mortale. Un bărbat și-a pierdut viața în statul Queensland în timp ce practica pescuitul subacvatic cu harponul, iar în Australia de Vest, Steven Mattaboni, un tată a doi copii în vârstă de 38 de ani, a murit după ce a fost atacat de un rechin estimat la aproximativ patru metri lungime.