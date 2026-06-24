A supraviețuit atacului unui rechin și amputării unui braț. Primele cuvinte rostite de o femeie din Australia, după ce s-a trezit din comă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:26

O femeie de 34 de ani, care a fost mușcată de un rechin în urmă cu mai bine de o săptămână, în timp ce înota la Coogee Beach, o plajă frecventată din Sydney, Australia, s-a trezit pentru scurt timp din coma indusă, potrivit familiei sale. „Te iubesc”, a șoptit femeia, adresându-se familiei sale, după mai bine de o săptămână de la incidentul grav în care a suferit răni multiple și i-a fost amputat un braț.

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