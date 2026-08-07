Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Accident în județul Teleorman. Un bărbat de 32 de ani a fost rănit în urma coliziunii dintre două autoturisme

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 17:28

Un accident rutier s-a produs vineri, pe DJ 504, la intrarea în localitatea Lăceni, din județul Teleorman. Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost rănit, în urma impactului dintre două mașini.

Potrivit autorităților, dispeceratul a fost alertat cu privire la existența unei posibile victime, fiind mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat.

Tânăr de 32 de ani, transportat la spital

Salvatorii au acordat îngrijiri medicale unui bărbat de 32 de ani, care prezenta un traumatism la nivelul capului. Acesta era conștient și cooperant și nu a fost încarcerat în urma impactului. Ulterior, victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Alexandria pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

După încheierea intervenției medicale, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului, iar polițiștii au preluat cazul și desfășoară cercetări pentru a stabili circumstanțele producerii evenimentului rutier.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

masiniaccidentteleorman

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe