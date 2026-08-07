Accident în județul Teleorman. Un bărbat de 32 de ani a fost rănit în urma coliziunii dintre două autoturisme

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 17:28

Un accident rutier s-a produs vineri, pe DJ 504, la intrarea în localitatea Lăceni, din județul Teleorman. Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost rănit, în urma impactului dintre două mașini.

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