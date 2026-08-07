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Accident rutier în județul Alba. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a oprit într-un șanț-FOTO

FOTO: proalba.ro

FOTO: proalba.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 16:49

Un accident rutier s-a produs vineri, la ieșirea din localitatea Șugag spre Popasul Regelui, județul Alba. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor și asigurarea măsurilor specifice.

Nicio persoană nu este încarcerată

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, accidentul s-a produs în jurul orei 15:00, fiind implicat un singur autoturism, care a părăsit partea caosabilă și s-a oprit direct într-un șanț.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Sebeș, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind starea persoanelor implicate, iar cauza producerii accidentului urmează să fie stabilită.

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