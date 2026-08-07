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Locale· 1 min citire
Accident rutier în județul Alba. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a oprit într-un șanț-FOTO
FOTO: proalba.ro
Un accident rutier s-a produs vineri, la ieșirea din localitatea Șugag spre Popasul Regelui, județul Alba. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor și asigurarea măsurilor specifice.
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