Rusia acuză SUA că ajută Ucraina să atace teritoriul rus. Lavrov: „Așteptăm explicații”

Rusia consideră că Statele Unite sunt implicate în atacurile ucrainene asupra teritoriului rus și a cerut explicații Washingtonului, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov a susținut că sprijinul american ar include furnizarea de informații folosite la pregătirea atacurilor asupra unor ținte din Rusia.
„Am transmis Departamentului de Stat o serie de întrebări și am cerut explicații, inclusiv în ceea ce privește datele de informații și faptul că SUA sunt mult mai profund implicate în organizarea și desfășurarea unor atacuri în adâncul teritoriului rus, împotriva unor ținte civile. Așteptăm un răspuns”, a declarat Lavrov pentru televiziunea de stat rusă.
Ministrul rus de Externe a afirmat, fără a prezenta dovezi publice, că Washingtonul ar fi implicat mai amplu în planificarea atacurilor ucrainene asupra Rusiei. Până în prezent, nu a existat o reacție publică imediată din partea Departamentului de Stat al SUA la aceste acuzații, conform Reuters.
Discuțiile Putin–Trump
Lavrov a vorbit și despre presupusele negocieri de pace privind războiul din Ucraina, care, potrivit lui, sunt suspendate din februarie, după ce Statele Unite și-au întrerupt eforturile de mediere între Moscova și Kiev.
Șeful diplomației ruse a susținut că Vladimir Putin i-ar fi transmis președintelui american Donald Trump, la un summit desfășurat în urmă cu un an, că Rusia este pregătită să accepte propunerile de pace formulate de Washington.
„Donald, ne-ai trimis niște propuneri și m-am gândit la ele. Sunt chestiuni care necesită compromisuri. Dar accept propunerile tale în forma în care ni le-ai trimis”, ar fi spus Putin, potrivit relatării lui Lavrov.
Secretarul de stat american Marco Rubio a negat însă că la acel summit ar fi fost încheiat vreun acord. El a declarat că, dacă ar fi existat o înțelegere reală, războiul s-ar fi încheiat deja.
Lavrov a adăugat că Putin este dispus să primească din nou în Rusia emisari ai administrației Trump. „Întrebarea este cu ce vor veni”, a spus ministrul rus.
Moscova amenință cu intensificarea atacurilor
Ministrul rus de Externe a mai afirmat că Moscova va intensifica operațiunile împotriva livrărilor occidentale destinate armatei ucrainene.
„Vom înăspri semnificativ metodele noastre pentru a distruge tot ceea ce alimentează din Occident mașinăria de război a Kievului. Și facem deja acest lucru”, a declarat Lavrov.
Acuzațiile formulate de Moscova apar în contextul în care Rusia denunță constant sprijinul militar, financiar și informațional oferit de statele occidentale Ucrainei, în timp ce Kievul susține că atacurile asupra unor obiective din Rusia sunt o reacție la invazia rusă declanșată în februarie 2022.