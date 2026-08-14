Rusia acuză SUA că ajută Ucraina să atace teritoriul rus. Lavrov: „Așteptăm explicații”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 16:09

Rusia consideră că Statele Unite sunt implicate în atacurile ucrainene asupra teritoriului rus și a cerut explicații Washingtonului, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

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