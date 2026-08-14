SUA le-au trimis aliaților din NATO un chestionar ca să le testeze loialitatea față de administrația Trump

Publicat 14 aug. 2026, 18:32 Sursă Bloomberg

Statele Unite le-au transmis aliaților din NATO un chestionar prin care vor să afle cât de mult sunt susținute politica externă și strategia de apărare ale administrației Donald Trump. Răspunsurile ar putea cântări în analiza privind viitorul prezenței militare americane în Europa, într-un moment în care Washingtonul reevaluează amploarea angajamentului său militar pe continent, potrivit Bloomberg.

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