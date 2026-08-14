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Atenționare de călătorie pentru o țară iubită de turiștii români. Incendii masive de vegetație pe coasta Mării Adriatice

MAE, Atenționare de călătorie

MAE, Atenționare de călătorie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 19:19
SursăAgerpres

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croația că în această perioadă țara se confruntă cu masive incendii de vegetație ce afectează în special zona coastei Mării Adriatice - județul Split-Dalmația, localitatea Omis.

Din cauza incendiilor, pot exista temporar disfuncții ale infrastructurii rutiere și rețelei electrice, precizează sursa citată.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele afectate de incendii și să consulte paginile de Internet ale Institutului Hidrometeorologic de Stat al Croației - https://www.meteo.hr, Clubului Automobilistic Croat - http://www.hak.hr/en, Companiei Naționale Croate de Căi Ferate - https://www.hzpp.hr/en, Autorității Portuare Croate - http://www.portauthority.hr și ale Agenției Croate de Aviație Civilă - http://www.ccaa.hr.

MAE reamintește cetățenilor români că, în situații de urgență, pe teritoriul Republicii Croația pot apela numărul european unic de urgență 112.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Zagreb: +38514677660 sau +38514610009, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Croația: +38598414341.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://zagreb.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.

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