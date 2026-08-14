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Extern· 2 min citire
Atenționare de călătorie pentru o țară iubită de turiștii români. Incendii masive de vegetație pe coasta Mării Adriatice
MAE, Atenționare de călătorie
Publicat14 aug. 2026, 19:19
SursăAgerpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croația că în această perioadă țara se confruntă cu masive incendii de vegetație ce afectează în special zona coastei Mării Adriatice - județul Split-Dalmația, localitatea Omis.
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