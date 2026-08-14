Atenționare de călătorie pentru o țară iubită de turiștii români. Incendii masive de vegetație pe coasta Mării Adriatice

Publicat 14 aug. 2026, 19:19 Sursă Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croația că în această perioadă țara se confruntă cu masive incendii de vegetație ce afectează în special zona coastei Mării Adriatice - județul Split-Dalmația, localitatea Omis.

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