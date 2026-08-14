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Extern· 1 min citire
Pană de curent în patru țări din Asia Centrală. Toate au fost afectate simultan
Blackout
Patru state din Asia Centrală au fost afectate simultan de pene de curent, după o „variație bruscă a tensiunii” în rețeaua electrică interconectată din regiune, a anunțat ministrul Energiei din Kazahstan.
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