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Pană de curent în patru țări din Asia Centrală. Toate au fost afectate simultan

Blackout

Blackout

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:05

Patru state din Asia Centrală au fost afectate simultan de pene de curent, după o „variație bruscă a tensiunii” în rețeaua electrică interconectată din regiune, a anunțat ministrul Energiei din Kazahstan.

Kazahstan, Kirghizstan, Tadjikistan și Uzbekistan s-au confruntat concomitent cu întreruperi în furnizarea energiei electrice. Miniștrii Energiei din cele patru state au confirmat incidentele și au transmis că echipele tehnice lucrează pentru restabilirea alimentării cu electricitate.

„Variație bruscă a tensiunii” în rețeaua interconectată

Potrivit ministrului kazah al Energiei, pana a fost provocată de o „variație bruscă a tensiunii” în rețea. Sistemele energetice ale celor patru țări sunt interconectate, ceea ce poate amplifica efectele unei defecțiuni apărute într-o parte a rețelei regionale.

Reporterii Reuters au relatat că alimentarea cu energie a fost întreruptă în Almaty, cel mai mare oraș din Kazahstan, dar și în Bishkek, capitala Kirghizstanului. În Tadjikistan, presa locală a semnalat pene de curent în Dushanbe și Khujand, al doilea oraș ca mărime al țării.

Autoritățile din Uzbekistan au confirmat, la rândul lor, întreruperi ale energiei electrice în regiunile sudice, situate în apropierea frontierei cu Tadjikistanul.

Penele de curent sunt frecvente în Asia Centrală, unde dependența tradițională de energia hidroelectrică devine tot mai problematică. Schimbările climatice și scăderea nivelului apelor afectează producția hidrocentralelor, făcând sistemele energetice regionale mai vulnerabile.

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