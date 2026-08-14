Pană de curent în patru țări din Asia Centrală. Toate au fost afectate simultan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:05

Patru state din Asia Centrală au fost afectate simultan de pene de curent, după o „variație bruscă a tensiunii” în rețeaua electrică interconectată din regiune, a anunțat ministrul Energiei din Kazahstan.

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