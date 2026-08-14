Netanyahu aruncă o bombă diplomatică la adresa Marii Britanii: „Prima republică islamică cu arme nucleare”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat vineri, 14 august, un atac dur la adresa Marii Britanii, descriind Regatul Unit drept „republica islamică a Marii Britanii” și afirmând că țara ar putea ajunge să fie prima republică islamică dotată cu arme nucleare.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu radiofonic și au provocat reacții puternice în Israel. Opoziția politică l-a acuzat pe premier că afectează relațiile cu aliații internaționali și că transformă o dispută diplomatică într-un nou eșec al politicii externe israeliene, scrie The Guardian.
Netanyahu a atacat Marea Britanie la radioul armatei
Intervenția premierului israelian a avut loc la postul de radio al armatei și a pornit de la o comparație cu situația Marii Britanii de acum mai multe decenii.
Netanyahu a vorbit despre modul în care jurnalistul Randolph Churchill, fiul fostului premier britanic Winston Churchill, ar fi reflectat pozitiv Israelul în urmă cu mai bine de 50 de ani.
Ulterior, premierul israelian a făcut afirmația referitoare la actuala situație din Regatul Unit.
„Mergeți și căutați asta în Marea Britanie de astăzi, în ceea ce se numește republica islamică a Marii Britanii”.
În loc să conteste afirmația sau să îi solicite explicații suplimentare, moderatorul emisiunii a continuat pe aceeași temă și l-a întrebat pe Netanyahu dacă nu cumva Marea Britanie este prezentată într-o lumină nedreaptă și dacă situația nu este similară în întreaga Europă.
Premierul israelian a mers și mai departe
Netanyahu nu și-a nuanțat afirmația inițială, ci a continuat cu o altă declarație controversată privind armele nucleare.
„Da, dar știți că cineva a spus că prima republică islamică cu arme nucleare va fi republica islamică a Marii Britanii”.
Afirmația ignoră însă faptul că există deja un stat care poartă oficial denumirea de Republica Islamică și deține arme nucleare.
Pakistanul, denumit oficial Republica Islamică Pakistan, are un arsenal nuclear recunoscut încă din anii 1990.
Relațiile dintre Londra și Tel Aviv s-au deteriorat
Declarațiile lui Netanyahu vin într-un moment în care relațiile dintre Marea Britanie și Israel sunt deja tensionate.
Raporturile dintre cele două state s-au deteriorat în ultimele luni, în special pe fondul poziției adoptate de Londra față de acțiunile militare israeliene din Gaza.
Tensiunile au crescut după instalarea lui Andy Burnham în fruntea Guvernului britanic. Cu puțin timp înainte de a deveni premier, liderul laburist și-a cerut public scuze pentru modul în care partidul său reacționase inițial la operațiunile militare israeliene din Gaza.
Poziția sa a indicat o schimbare importantă în abordarea Marii Britanii față de conflictul din Orientul Mijlociu.
Londra a anunțat sancțiuni și măsuri comerciale
În luna iulie, premierul britanic și-a intensificat criticile la adresa cabinetului condus de Netanyahu și a anunțat măsuri împotriva Israelului.
Burnham a declarat că intenționează să „pună presiune pe guvernul israelian”, inclusiv prin aplicarea unor sancțiuni suplimentare împotriva unor persoane și entități.
Printre măsurile luate în calcul s-a aflat și o eventuală interdicție privind comerțul cu bunuri provenite din așezările ilegale.
În acest context, declarațiile lui Netanyahu marchează o nouă escaladare verbală a disputei dintre cele două guverne, în condițiile în care pozițiile Londrei și Ierusalimului s-au îndepărtat tot mai mult în privința războiului din Gaza.