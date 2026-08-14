Netanyahu aruncă o bombă diplomatică la adresa Marii Britanii: „Prima republică islamică cu arme nucleare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:11

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat vineri, 14 august, un atac dur la adresa Marii Britanii, descriind Regatul Unit drept „republica islamică a Marii Britanii” și afirmând că țara ar putea ajunge să fie prima republică islamică dotată cu arme nucleare.

Distribuie articolul