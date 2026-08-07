Decizie controversată a unei firme de asigurări: Un șofer, obligat să elimine un autocolant cu mesaj religios de pe mașină

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 20:37

Un mesaj religios lipit pe mașină a devenit motiv de refuz pentru o companie de asigurări. Șoferului i s-a cerut explicit să elimine stickerul „Iisus te iubește” înainte de a-și putea prelungi valabilitatea asigurării obligatorii.

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