Decizie controversată a unei firme de asigurări: Un șofer, obligat să elimine un autocolant cu mesaj religios de pe mașină

Un mesaj religios lipit pe mașină a devenit motiv de refuz pentru o companie de asigurări. Șoferului i s-a cerut explicit să elimine stickerul „Iisus te iubește” înainte de a-și putea prelungi valabilitatea asigurării obligatorii.
Un bărbat de 35 de ani din Birmingham, Marea Britanie, s-a confruntat cu o cerință neașteptată în momentul în care a încercat să își reînnoiască asigurarea auto obligatorie. Compania de asigurări i-a condiționat valabilitatea contractului de îndepărtarea unui autocolant lipit pe portiere, pe care era scris mesajul religios „JESUS LOVES YOU” („Iisus te iubește”).
Modificare estetică sau mesaj de credință? Poziția asigurătorului
Simeon Chandra, originar din India, este proprietarul unui autoturism de dimensiuni reduse, pe care l-a personalizat aplicând textul din mai multe benzi adezive lipite între ele. Potrivit presei britanice, compania de asigurări a încadrat inscripția în categoria modificărilor aduse vehiculului față de starea sa originală din fabrică.
Asigurătorul i-a comunicat proprietarului că solicitarea de a menține această modificare pe caroserie a fost respinsă. Mai mult, compania l-a avertizat direct că neconformarea va duce la anularea automată a poliței auto.
În Marea Britanie, cadrul de reglementare permite companiilor de asigurări să solicite declararea oricărei modificări vizuale sau structurale ale vehiculului, nu doar a celor care vizează performanțele tehnice, motorul sau sistemul de frânare. Din perspectiva evaluării riscului, asigurătorii pot considera că anumite inscripții sau modificări de aspect cresc expunerea vehiculului la acte de vandalism, furt sau costuri suplimentare în caz de daune.
Șoferul acuză o încălcare a libertății religioase și ia în calcul un proces
Proprietarul mașinii respinge interpretarea asigurătorului și susține că mesajul afișat are un caracter pur pozitiv, nefiind o reclamă comercială, un slogan politic sau o declarație ofensatoare. Chandra consideră că măsura aplicată de companie constituie o încălcare a dreptului său la liberă exprimare și la libertate religioasă.
Acesta atrage atenția asupra fapte că pe drumurile publice din Marea Britanie circulă numeroase vehicule colantate integral cu reclame, mesaje de promovare sau alte inscripții, fără ca proprietarii acestora să întâmpine dificultăți similare la încheierea asigurărilor.
Din cauza deciziei considerate discriminatorii și nejustificate, șoferul a anunțat că analizează posibilitatea de a acționa compania de asigurări în instanță pentru a-și apăra drepturile.