Scandalul dintre Italia și Spania se adâncește după criza migranților din Ceuta. Roma refuză să renunțe la controalele de la frontiere

Publicat 7 aug. 2026, 19:52 Sursă Agerpres

Italia a răspuns vineri că nu va ceda în fața 'ultimatumurilor sau impunerilor' din partea Spaniei și că va menține controalele excepționale la frontieră pentru legăturile aeriene și navale cu această țară cel puțin până pe 15 august, după ce mai devreme guvernul de la Madrid l-a amenințat pe cel de la Roma cu contramăsuri dacă nu sunt ridicate aceste controale impuse de Italia după valul de migranți care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii, relatează Reuters.

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