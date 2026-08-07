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Scandalul dintre Italia și Spania se adâncește după criza migranților din Ceuta. Roma refuză să renunțe la controalele de la frontiere

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 19:52
SursăAgerpres

Italia a răspuns vineri că nu va ceda în fața 'ultimatumurilor sau impunerilor' din partea Spaniei și că va menține controalele excepționale la frontieră pentru legăturile aeriene și navale cu această țară cel puțin până pe 15 august, după ce mai devreme guvernul de la Madrid l-a amenințat pe cel de la Roma cu contramăsuri dacă nu sunt ridicate aceste controale impuse de Italia după valul de migranți care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii, relatează Reuters.

Într-o declarație emisă vineri după-amiază de guvernul italian, acesta mai menționează că își va reconsidera decizia privind impunerea controalelor pentru persoanele venite din Spania în Italia pe cale aeriană sau maritimă numai după ce va fi sigur că nu există riscuri de securitate sau terorism și că nici nu există noi grupuri de migranți ilegali care să se îndrepte spre Europa.

Italia a anunțat vinerea trecută că suspendă pentru legăturile aeriene și navale cu Spania acordul Schengen, ca urmare a afluxului masiv de migranți ilegali în exclava Ceuta.

Italia nu are frontieră terestră cu Spania, dar măsura introducerii temporare a controalelor la graniță pentru călătorii veniți pe cale aeriană și navală din Spania îi obligă acum pe aceștia să prezinte un act de identitate.

Amenințările Madridului

Guvernul spaniol a amenințat mai devreme vinerea aceasta că, începând de duminică, va recurge la măsuri 'proporționale' care vor afecta călătorii veniți din Italia dacă această țară nu elimină controalele 'nedrepte, contrare intereselor Uniunii Europene și discriminatorii față de populația Spaniei'. De asemenea, guvernul de la Madrid a subliniat că nu s-au înregistrat deplasări secundare ale migranților din Ceuta către interiorul UE, în spațiul de liberă circulație Schengen.

Nu au fost deocamdată semnalate incidente majore generate de controalele impuse de Italia, cu excepția unor perturbări minore la plecare din cauza verificării documentelor.

O sursă de la aeroportul Fiumicino din Roma a declarat că fiecare aeroport are propria metodă de aplicare a controalelor. În cazul zborurilor care aterizează la Fiumicino s-a optat pentru verificarea documentelor la plecarea de pe aeroportul din Spania, dar în alte cazuri, cum ar fi la Veneția, debarcarea pasagerilor a fost organizată în zona de sosiri din afara Schengen.

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