Primarul unui oraș din vestul Atenei, arestat preventiv în dosarul incendiului care a devastat peste 11.000 de hectare

Autoritățile din Grecia au dispus arestarea preventivă a primarului unui oraș din regiunea aflată la vest de Atena, acesta fiind acuzat că ar avea legătură cu incendiul de pădure care a devastat zona săptămâna trecută. Decizia a fost luată vineri, la finalul unui interogatoriu care a durat aproape două zile, potrivit agenției AFP.
Pe lângă edil, anchetatorii au dispus arestarea preventivă și a unui antreprenor implicat în acest dosar. Informația a fost confirmată de postul public de televiziune ERT News.
Potrivit presei locale, audierile au început miercuri dimineață și s-au încheiat vineri dimineață, fiind descrise drept un „interogatoriu maraton”. Procurorul și judecătorul de instrucție au decis ulterior plasarea celor doi suspecți în arest preventiv.
Acuzații grave: incendiu voluntar și distrugerea unor instalații publice
Cei doi bărbați sunt acuzați de „incendiu voluntar într-o pădure” și de „daune aduse unor instalații de utilitate publică”. Conform legislației elene, infracțiunile reținute pot fi pedepsite cu mai mult de zece ani de închisoare.
Primarul deține o companie de instalații electrice care avea legături cu un parc eolian din zona afectată de incendiu.
Cum ar fi izbucnit incendiul
Primele concluzii ale anchetei efectuate de pompieri indică faptul că incendiul a izbucnit vinerea trecută în localitatea Agios Vasilios, sat de coastă aflat la aproximativ 85 de kilometri nord-vest de Atena.
Anchetatorii susțin că focul ar fi pornit după producerea unei scântei la cablurile electrice administrate de o companie privată. Aceste cabluri erau conectate la un parc eolian care funcționează în zonă de peste zece ani.
Locuitorii au semnalat de mult timp problemele
Mai mulți locuitori din Agios Vasilios au afirmat, inclusiv pe rețelele de socializare, că și-au exprimat în repetate rânduri îngrijorările legate de infrastructura electrică din zonă.
Potrivit acestora, încă de la instalarea parcului eolian au existat obiecții formulate în instanță, însă acestea au fost respinse.
Vântul puternic a amplificat dezastrul
Incendiul s-a extins rapid pe Muntele Cithaeron, în apropiere de Atena, pe fondul unor rafale de vânt care au atins 130 km/h în weekendul trecut.
În numai cinci zile, flăcările au mistuit peste 11.000 de hectare de pădure, vegetație și terenuri agricole.
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat miercuri că incendiul a provocat „grave daune mediului” și a promis măsuri pentru refacerea zonei afectate.
”Vom face tot ce ne stă în putință pentru a susține regenerarea naturală” a afirmat șeful guvernului elen.
Pagube importante în Porto Germeno
Pe lângă suprafețele forestiere distruse, incendiul a afectat plantații de măslini, tufișuri și numeroase locuințe din stațiunea balneară Porto Germeno, situată pe țărmul Golfului Corint.
Autoritățile au anunțat că peste 120 de clădiri și case au fost avariate, în timp ce evaluarea completă a pagubelor este încă în desfășurare.
Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor incendiului și a eventualelor responsabilități suplimentare. Cazul este urmărit îndeaproape în Grecia, unde incendiile de vegetație reprezintă una dintre cele mai grave amenințări în sezonul estival.