Primarul unui oraș din vestul Atenei, arestat preventiv în dosarul incendiului care a devastat peste 11.000 de hectare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 15:18

Autoritățile din Grecia au dispus arestarea preventivă a primarului unui oraș din regiunea aflată la vest de Atena, acesta fiind acuzat că ar avea legătură cu incendiul de pădure care a devastat zona săptămâna trecută. Decizia a fost luată vineri, la finalul unui interogatoriu care a durat aproape două zile, potrivit agenției AFP.

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