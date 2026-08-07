Stadionul clubului Cernomoreţ din Odesa, avariat în urma unui atac rusesc. Meciul echipei a fost amânat- FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 20:59

Stadionul echipei Cernomoreţ, una dintre cele mai importante arene de fotbal din Ucraina, a fost avariat vineri în urma unui atac rusesc asupra oraşului Odesa. În urma loviturii, cel puţin o persoană a fost rănită, a declarat guvernatorul regiunii, Oleh Kiper, citat de The Kyiv Independent.

Distribuie articolul