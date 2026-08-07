Stadionul clubului Cernomoreţ din Odesa, avariat în urma unui atac rusesc. Meciul echipei a fost amânat- FOTO

Stadionul echipei Cernomoreţ, una dintre cele mai importante arene de fotbal din Ucraina, a fost avariat vineri în urma unui atac rusesc asupra oraşului Odesa. În urma loviturii, cel puţin o persoană a fost rănită, a declarat guvernatorul regiunii, Oleh Kiper, citat de The Kyiv Independent.
Atac cu drone asupra stadionului Cernomoreţ din Odesa
Atacul a avut loc aproximativ la ora 15:30, ora locală, la scurt timp după ce Forţele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că drone se apropiau de regiunea Odesa.
O femeie în vârstă de 29 de ani, care se afla la stadion în momentul atacului, a fost rănită. Ea a primit îngrijiri medicale la faţa locului, a precizat Kiper.
Stadionul, situat în centrul oraşului Odesa, lângă portul oraşului, a suferit pagube semnificative. Acoperişul a fost parţial distrus, iar geamurile şi tribunele pentru spectatori au fost, de asemenea, avariate.
Meci amânat după avarierea arenei, bilanţ tot mai grav al infrastructurii sportive
Stadionul Cernomoreţ este unul dintre cele mai mari stadioane de fotbal din Ucraina, având o capacitate de 34.164 de spectatori. Înainte de ofensiva pe scară largă a Rusiei, aici se desfăşurau meciuri din competiţiile UEFA, precum şi meciuri internaţionale la care participa echipa naţională a Ucrainei.
Stadionul este în prezent locul unde joacă meciurile de acasă echipa masculină FC Cernomoreţ şi cea feminină SeaSters. Complexul găzduieşte meciuri din prima ligă atât din campionatul masculin, cât şi din cel feminin al Ucrainei.
Arena urma să găzduiască următorul meci masculin din primul eşalon al Ucrainei la 8 august. Organizatorii au anunţat că partida va fi amânată, dar nu au precizat când sau unde se va disputa.
„Astăzi, în cursul zilei, stadionul «Cernomoreţ» a fost atacat de inamic. Arena a suferit avarii grave, iar terenul de fotbal este acoperit de resturi. Prin urmare, conform deciziei conducerii ligii ucrainene de fotbal (UPL), meciul din etapa a 2-a a campionatului UPL dintre «Chornomorets» şi «Kolos» (Kovalivka), care urma să aibă loc în 8 august la Odesa, a fost amânat. Data şi ora de începere a meciului vor fi stabilite ulterior de conducerea UPL.
Nu vă grăbiţi să returnaţi biletele – acestea rămân valabile.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi sprijin!”, a anunţat clubul Cernomoreţ.
Până la data de 20 iulie, forţele ruseşti au avariat sau distrus 915 obiective de infrastructură sportivă pe teritoriul Ucrainei, potrivit Ministerului ucrainean al Tineretului şi Sportului.