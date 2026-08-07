Mistreții care înoată printre turiști au transformat o insulă din Grecia într-o atracție virală. Imaginile fac furori pe TikTok

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 20:48

O insulă mică și nelocuită din Marea Ionică a devenit, în mod neașteptat, una dintre cele mai comentate destinații de vacanță de pe rețelele sociale. Motivul nu îl reprezintă plajele sau peisajele spectaculoase, ci mistreții și porcii sălbatici care intră în mare și înoată nestingheriți printre turiști.

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