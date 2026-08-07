Mistreții care înoată printre turiști au transformat o insulă din Grecia într-o atracție virală. Imaginile fac furori pe TikTok

O insulă mică și nelocuită din Marea Ionică a devenit, în mod neașteptat, una dintre cele mai comentate destinații de vacanță de pe rețelele sociale. Motivul nu îl reprezintă plajele sau peisajele spectaculoase, ci mistreții și porcii sălbatici care intră în mare și înoată nestingheriți printre turiști.
Filmările realizate de vizitatori au strâns milioane de vizualizări pe TikTok și alte platforme, iar tot mai mulți oameni ajung pe insula Atokos special pentru a vedea cu ochii lor animalele care au făcut celebră această bucată de pământ din apropierea insulei Ithaca.
Porcii sălbatici au devenit principala atracție a insulei
Atokos are o suprafață de doar 4,5 kilometri pătrați și nu este locuită permanent, însă în ultimii ani a atras tot mai mulți turiști datorită unei apariții neobișnuite. Porcii sălbatici și mistreții care trăiesc aici nu se feresc de apă, ba dimpotrivă. Intră în mare fără ezitare și înoată în apropierea oamenilor, spre surprinderea celor aflați pe plajă.
Capacitatea lor naturală de a pluti și modul în care își folosesc picioarele pentru a înainta prin apă le permit să traverseze fără probleme porțiuni destul de adânci, iar imaginile cu aceste scene au făcut rapid înconjurul internetului.
Astăzi, mulți dintre cei care ajung pe insulă vin pregătiți cu telefoanele și camerele de filmat, sperând să surprindă momentul în care animalele intră în apă și se apropie de turiști.
Nimeni nu știe cum au ajuns pe insulă
Originea porcilor sălbatici de pe Atokos rămâne un mister. Până în prezent nu există o explicație clară privind apariția lor pe insulă.
Atokos aparține administrativ de Ithaca și face parte din rețeaua Natura 2000, datorită biodiversității sale marine. Insula se află în proprietatea magnatului din industria transportului maritim Panayiotis Tsakos.
În urmă cu doar câțiva ani, singurele animale care trăiau aici erau câteva capre, îngrijite periodic de un cioban. În 2015, insula a fost scoasă la vânzare pentru 44 de milioane de euro, fiind prezentată drept o proprietate cu un important potențial turistic. Totuși, statutul de zonă protejată și prețul foarte ridicat au făcut ca tranzacția să nu se concretizeze.
Unele întâlniri cu animalele s-au transformat în momente de panică
Deși mulți turiști ajung pe Atokos tocmai pentru a vedea porcii înotători, nu toți sunt pregătiți pentru întâlniri atât de apropiate cu animalele sălbatice.
În această vară, două tinere care se aflau în apă au trecut prin momente de panică după ce au observat că un mistreț înota în urma lor.
Specialiștii atrag atenția că, în ciuda comportamentului aparent liniștit, porcii și mistreții rămân animale sălbatice, iar reacțiile lor pot fi imprevizibile. Din acest motiv, turiștii sunt sfătuiți să păstreze distanța, să nu încerce să îi atingă și să nu le ofere hrană, deoarece se pot simți amenințați și pot deveni agresivi.
Grecia nu este singurul loc unde porcii înoată alături de turiști
Fenomenul este spectaculos pentru Europa, însă nu reprezintă o premieră la nivel mondial. În Bahamas există de ani buni o atracție asemănătoare, cunoscută sub numele de Plaja Porcilor.
Situată în arhipelagul Exuma Cays, insula este celebră pentru colonia de porci sălbatici care înoată până la ambarcațiunile pline cu turiști și îi întâmpină în apele turcoaz.
Nici aici nu se cunoaște cu exactitate cum au ajuns animalele pe insulă. Unele teorii susțin că ar fi supraviețuit unui naufragiu, în timp ce altele spun că au fost abandonate de marinari. Indiferent de varianta reală, porcii s-au adaptat perfect mediului și au transformat locul într-una dintre cele mai populare atracții turistice din Bahamas.