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Extern· 2 min citire
O țară europeană a interzis grătarele din cauza caniculei și a incendiilor. Cetățenii au primit mesaj de alertă
O țară europeană a interzis grătarele din cauza căldurii și a incendiilor
Publicat14 aug. 2026, 23:36
SursăThe Independent
O alertă de urgență a fost transmisă vineri seară către telefoanele din Anglia și Țara Galilor, în contextul în care incendiile forestiere se extind în mai multe zone ale Marii Britanii. Mesajul i-a avertizat pe oameni să nu aprindă grătare, focuri de tabără sau artificii și să sune imediat la 999 dacă observă un incendiu.
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