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O țară europeană a interzis grătarele din cauza caniculei și a incendiilor. Cetățenii au primit mesaj de alertă

O țară europeană a interzis grătarele din cauza căldurii și a incendiilor

O țară europeană a interzis grătarele din cauza căldurii și a incendiilor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 23:36
SursăThe Independent

O alertă de urgență a fost transmisă vineri seară către telefoanele din Anglia și Țara Galilor, în contextul în care incendiile forestiere se extind în mai multe zone ale Marii Britanii. Mesajul i-a avertizat pe oameni să nu aprindă grătare, focuri de tabără sau artificii și să sune imediat la 999 dacă observă un incendiu.

Este cea mai amplă utilizare a sistemului britanic de alertă de urgență ca răspuns la un incident în desfășurare, potrivit guvernului. În acest an au fost raportate peste 1.000 de incendii de vegetație în Marea Britanie.

Grătarele și artificiile, interzise prin alerta transmisă pe telefoane

Mesajul, transmis începând cu ora 19.00, îi avertizează pe oameni să nu aprindă nimic. Sunt vizate grătarele, focurile de tabără și artificiile. Locuitorii sunt îndemnați să sune imediat la 999 dacă observă un incendiu, potrivit The Independent.

Prima secretară Louise Haigh a explicat motivul deciziei.

„Ca răspuns la riscul continuu reprezentat de incendiile forestiere, guvernul a luat decizia de a emite o alertă de urgență pentru Anglia și Țara Galilor”, a declarat ea. Potrivit acesteia, măsura reflectă seriozitatea cu care guvernul acționează pentru a proteja populația și bunurile.

Peste 1.000 de incendii de vegetație înregistrate anul acesta

Alerta vine după ce mai multe incendii majore au izbucnit în ultimele zile.

La Stourbridge, în West Midlands, 19 locuințe au fost complet distruse de flăcări. Anul acesta au fost înregistrate peste 1.000 de incendii de vegetație în toată țara.

Guvernul a anunțat sprijin suplimentar pentru zonele afectate. Vor fi trimiși 100 de militari în plus în comunitățile cu incidente majore. Populația a fost îndemnată să ia gunoiul acasă, mai ales sticlele. Acestea pot amplifica lumina soarelui și pot crește riscul de incendiu.

Primarul Manchesterului, Andy Burnham, a cerut și el măsuri suplimentare. El a solicitat intervenția armatei și interzicerea grătarelor de unică folosință. Burnham a avertizat că Marea Britanie a devenit „ca un butoi cu pulbere”. Motivul ar fi seceta și valul de căldură din această vară.

Premierul intenționează să pună în funcțiune avioane de stingere a incendiilor, similare celor folosite în Europa și SUA.

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