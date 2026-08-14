O țară europeană a interzis grătarele din cauza caniculei și a incendiilor. Cetățenii au primit mesaj de alertă

Publicat 14 aug. 2026, 23:36 Sursă The Independent

O alertă de urgență a fost transmisă vineri seară către telefoanele din Anglia și Țara Galilor, în contextul în care incendiile forestiere se extind în mai multe zone ale Marii Britanii. Mesajul i-a avertizat pe oameni să nu aprindă grătare, focuri de tabără sau artificii și să sune imediat la 999 dacă observă un incendiu.

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