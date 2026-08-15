Planuri majore în Balcani: Linia feroviară Edirne–Yambol și Autostrada Mării Negre până în România

Soluție de infrastructură pentru deblocarea comerțului regional: Sofia și Ankara lansează un plan ambițios de conectivitate feroviară și energetică. Noua linie ferată trasată prin Lesovo și Yambol va descongestiona cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei dintre Turcia și Bulgaria, fluidizând fluxurile de mărfuri către Europa.
Autoritățile de la Sofia și Ankara au avansat discuțiile pentru proiecte strategice de infrastructură rutieră, feroviară și energetică. În cadrul unei întrevederi desfășurate la Sofia între prim-ministrul Rumen Radev, ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, și omologul său bulgar, Georgi Peev, au fost stabilite coordonatele unor investiții majore menite să fluidizeze traficul transfrontalier.
Soluție feroviară pentru descongestionarea vămilor
Una dintre prioritățile analizate este construirea noii rute feroviare Edirne – Lesovo – Elhovo – Yambol.
Obiectiv principal: Crearea unei rute alternative la punctul de trecere Kapitan Andreevo – Kapıkule, considerat cel mai aglomerat punct de frontieră dintre cele două state.
Impact economic: Proiectul va facilita tranzitul mai rapid al mărfurilor și al pasagerilor, oferind o dinamică crescută schimburilor comerciale regionale.
Autostrada Mării Negre: Investiții turcești și conexiune directă cu România
Discuțiile au vizat și proiectul Autostrăzii Mării Negre, concepută pentru a uni orașele Varna și Burgas, având ca etapă ulterioară extinderea rețelei de mare viteză către România.
Ministrul turc Abdulkadir Uraloglu a indicat utilizarea parteneriatului public-privat, menționând că firmele și specialiștii din Turcia vor fi implicați activ în construcție. Demnitarul turc a subliniat că strategia Ankarei depășește executarea lucrărilor rutiere, reprezentând un angajament investițional de durată în regiune.
Survol aerian optimizat pentru Eurovision 2027
Planurile de cooperare bilaterală includ și coordonarea gestionării traficului aerian. Această măsură devine crucială în contextul în care orașul bulgăresc Burgas va găzdui Concursul Eurovision în mai 2027, eveniment de anvergură care va genera o creștere semnificativă a numărului de zboruri și de vizitatori pe litoralul Mării Negre.