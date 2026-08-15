Extrădat în România. Un fost primar al Iașiului își va executa pedeapsa pentru viol și agresiune sexuală

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 12:36

Unul dintre cei mai căutați fugari români a fost adus sâmbătă în țară sub escortă polițienească. Fostul primar al Iașiului, Ionel Onofraș, inclus în categoria „Most Wanted”, a fost extrădat pentru a executa o pedeapsă grea, de 19 ani și 4 luni de închisoare, primitā pentru viol și agresiune sexuală.

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