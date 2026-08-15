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Politica· 2 min citire
Extrădat în România. Un fost primar al Iașiului își va executa pedeapsa pentru viol și agresiune sexuală
Foto/Arhivă
Unul dintre cei mai căutați fugari români a fost adus sâmbătă în țară sub escortă polițienească. Fostul primar al Iașiului, Ionel Onofraș, inclus în categoria „Most Wanted”, a fost extrădat pentru a executa o pedeapsă grea, de 19 ani și 4 luni de închisoare, primitā pentru viol și agresiune sexuală.
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