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Politica· 2 min citire

Extrădat în România. Un fost primar al Iașiului își va executa pedeapsa pentru viol și agresiune sexuală

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 12:36

Unul dintre cei mai căutați fugari români a fost adus sâmbătă în țară sub escortă polițienească. Fostul primar al Iașiului, Ionel Onofraș, inclus în categoria „Most Wanted”, a fost extrădat pentru a executa o pedeapsă grea, de 19 ani și 4 luni de închisoare, primitā pentru viol și agresiune sexuală.

Fostul primar al Iașiului, extrădat din Italia: Ionel Onofraș, dus direct după gratii pentru viol și agresiune sexuală asupra a patru minore

Ionel Onofraș (68 de ani), fostul edil al Iașiului din primele luni de după Revoluție, a fost adus sub escortă în România și încarcerat pentru a-și ispăși pedeapsa de 19 ani și 4 luni de închisoare. Figură marcantă pe lista fugarilor din categoria Most Wanted, bărbatul fusese dat în urmărire internațională după ce s-a sustras executării condamnării finale.

Localizat și capturat pe teritoriul italian

Fuga fostului politician s-a încheiat la sfârșitul lunii aprilie, în urma unei acțiuni coordonate între Serviciul de Investigații Criminale din Iași și autoritățile de aplicare a legii din Italia.

  • Operativitate: Mandatul a fost pus în aplicare prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, cu sprijinul Biroului SIRENE România și al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

  • Extrădarea: După finalizarea procedurilor din Italia, Onofraș a fost predat polițiștilor români și depus direct într-o unitate de detenție.

Abuzuri mascate sub pretextul unor ședințe foto

Condamnarea extrem de severă stabilită de instanță vine în urma unor fapte grave. Anchetatorii au stabilit că Onofraș a abuzat sexual patru minore, pe care le atrasese în atelierul său de fotografie sub promisiunea că vor deveni fotomodele. Acuzațiile oficiale sunt de viol și agresiune sexuală în formă continuată. Originar din comuna Rediu, Onofraș a deținut funcția de primar al municipiului Iași timp de două luni, în primăvara anului 1990, fiind primul edil al orașului de după căderea regimului comunist.

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