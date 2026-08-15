Radu Miruță, de Ziua Marinei: „Nu ne înzestrăm pentru război, ci pentru a păstra pacea. România este în prima linie de apărare a UE”

Prezent la manifestările dedicate Zilei Marinei Române, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis un mesaj privind necesitatea accelerării programelor de înzestrare militară, subliniind că obiectivul fundamental al Armatei este menținerea păcii într-un context regional extrem de tensionat.
Ministrul a punctat că proximitatea conflictului din Ucraina se face simțită direct la granițele țării noastre, invocând inclusiv incidentele recente de pe litoralul românesc.
„Marea Neagră ne arată un lucru extraordinar de clar: România trebuie să facă tot ce este necesar astfel încât pacea să nu fie niciodată pusă la încercare. Ieri am văzut un număr record de resturi de drone aduse la țărmul românesc. Cei care credeau că România este la marginea Uniunii Europene s-au înșelat. Războiul din Ucraina a demonstrat că nu suntem la margine, ci în prima linie de apărare a Europei libere”, a declarat Radu Miruță.
„Pacea fără capacitate de apărare este doar o speranță”
În fața criticilor privind extinderea bugetelor militare, șeful de la Apărare a explicat că investițiile masive în tehnologie și echipamente au un rol exclusiv de descurajare a oricăror potențiale agresiuni.
„Unii spun că accelerăm programele de înzestrare pentru a pregăti vreun război. Este exact invers: înzestrăm Armata Română pentru a păstra pacea. Pacea nu se păstrează sperând că alții nu ne vor ataca, ci făcându-i să realizeze că, dacă ar face-o, prețul ar fi prea mare. Pacea fără înzestrare este doar o speranță”, a punctat ministrul.
Acesta a adăugat că Guvernul mizează pe industria națională de apărare, pe marinari bine pregătiți și pe reactivarea unor capabilități autohtone de producție, mulțumind public premierului Ilie Bolojan și președintelui Nicușor Dan pentru susținerea bugetară acordată Armatei în ciuda constrângerilor economice.
Măsuri concrete împotriva dronelor și gestionarea crizelor
Referindu-se la survolarea neautorizată a spațiului aerian de către dronele rusești — subiect care creează emoție puternică în rândul populației din Dobrogea și estul țării —, Radu Miruță a dat asigurări că sunt în derulare achiziții de ultimă generație pentru neutralizarea acestor amenințări.
„Gestionăm contracte pentru sisteme de luptă antidronă și radare de joasă altitudine. Când aceste capabilități vor intra complet în dotare, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu se va mai repeta. La câteva zeci de metri de frontiera noastră miroase a explozibil și vedem locuințe distruse. Având o graniță de 649,5 km cu o țară aflată în război, simțim aceste consecințe indirecte, dar ne facem temele”, a afirmat ministrul Apărării.
Cifrele cooperării: Intervenția de la Cernavodă
Oficialul a oferit și un exemplu recent de colaborare interinstituțională care a prevenit o criză energetică, referindu-se la sprijinul acordat Centralei Nucleare de la Cernavodă. „Trebuie să încetăm să spunem lucruri care ne fac mici în raport cu alții. Dacă ne uităm onest pe cifre și pe realitate, avem toate motivele să ținem capul sus. Armata Română nu va lăsa ca vulnerabilitățile de la Marea Neagră să genereze probleme de securitate”, a încheiat Radu Miruță.