Ministerul Justiției neagă blocarea salariilor CFR. Precizări oficiale despre avizarea contractului de activitate 2026–2030

Ministerul Justiției a transmis, vineri, o precizare prin care dezminte informațiile apărute în spațiul public conform cărora instituția ar fi blocat plata salariilor angajaților CFR SA.
Potrivit comunicatului instituției, Ministerul nu a blocat și nu poate bloca plata drepturilor salariale ale angajaților CFR SA sau ai altei companii și nici nu s-a opus încheierii Contractului de activitate și performanță pentru perioada 2026–2030.
Ministerul Justiției: „Nu putem bloca plata salariilor CFR SA”
„Asocierea directă dintre observațiile juridice formulate de Ministerul Justiției, în cadrul competențelor legale, în legătură cu un proiect de act normativ și plata unor drepturi salariale este incorectă, întrucât finanțarea și obligațiile salariale ale CFR SA nu intră în competența Ministerului Justiției”, se arată în comunicat.
Instituția precizează că rolul său este strict de analiză juridică, respectiv verificarea încadrării proiectelor de acte normative în prevederile legale și constituționale. Restituirea unui proiect pentru clarificări nu reprezintă, potrivit ministerului, o poziție privind oportunitatea sau aprobarea contractului, competență pe care instituția nu o are.
Ministerul avertizează că adoptarea unui act normativ cu erori juridice ar fi putut expune CFR SA, angajații companiei sau statul român unor litigii și riscului de anulare a contractului.
Ministerul Justiției, „ultimul avizator” în circuitul de aprobare a documentelor
Sursa citată explică și etapa în care se află proiectul: Ministerul Justiției este, conform legii, ultimul avizator din circuitul de avizare al documentelor, forma îmbunătățită a proiectului se află în prezent în avizare la un alt minister. Abia după obținerea avizelor intermediare de la toate ministerele implicate, forma finală va ajunge din nou la Ministerul Justiției, ca avizator de ultim resort.
Ministerul susține că a analizat „cu celeritate” proiectele cu care a fost sesizat și subliniază că responsabilitatea pentru rigurozitatea juridică a actelor normative și transmiterea lor în timp util în circuitul de avizare revine inițiatorilor.