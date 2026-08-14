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Politica· 2 min citire
Peste 100 de drone, detectate în proximitatea României în 96 de ore. Ce spune Radu Miruță
Incidente drone / Colaj foto AI
Radarele MApN au detectat peste 100 de drone în apropierea spațiului aerian românesc, în ultimele 96 de ore, pe fondul intensificării atacurilor asupra unor porturi ucrainene de la Dunăre, potrivit ministrului Apărării Radu Miruță.
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