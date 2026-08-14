Ministerul Justiției neagă blocarea salariilor CFR. Precizări oficiale despre avizarea contractului de activitate 2026–2030

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 23:47

Ministerul Justiției a transmis, vineri, o precizare prin care dezminte informațiile apărute în spațiul public conform cărora instituția ar fi blocat plata salariilor angajaților CFR SA.

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