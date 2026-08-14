Bolojan propune un „Pact pentru Energie”: investiții la Mintia, Iernut și Cernavodă, plus stocare de 1.500 MW

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 17:22

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că problemele actuale din sistemul energetic sunt consecința lipsei unei strategii coerente, a investițiilor întârziate și a deciziilor amânate. El susține adoptarea unui „Pact pentru Energie”, bazat pe investiții, politici stabile și un acord politic pe termen lung, indiferent de partidul aflat la guvernare.

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