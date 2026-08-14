Bolojan propune un „Pact pentru Energie”: investiții la Mintia, Iernut și Cernavodă, plus stocare de 1.500 MW

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că problemele actuale din sistemul energetic sunt consecința lipsei unei strategii coerente, a investițiilor întârziate și a deciziilor amânate. El susține adoptarea unui „Pact pentru Energie”, bazat pe investiții, politici stabile și un acord politic pe termen lung, indiferent de partidul aflat la guvernare.
„Ceea ce se întâmplă în această perioadă în sistemul energetic este și efectul lipsei unei strategii energetice, al investițiilor amânate și al unor decizii care nu au fost luate la timp”, a transmis Bolojan.
Iernut și Mintia, priorități pentru creșterea producției de energie
Prima prioritate indicată de acesta este creșterea producției de energie prin finalizarea rapidă a investițiilor de la Iernut și Mintia. Potrivit lui Bolojan, cele două centrale ar urma să aducă în sistem peste 1.500 MW în regim normal de funcționare, contribuind la acoperirea consumului în orele de seară și în perioadele reci.
El a cerut, de asemenea, grăbirea racordărilor și a obținerii avizelor necesare proiectelor energetice mari, apreciind că simplificarea acestor proceduri poate însemna ani câștigați pentru investiții.
Bolojan: Proiectul Bala 2, esențial pentru funcționarea și extinderea centralei de la Cernavodă
O altă direcție propusă vizează energia nucleară și asigurarea apei necesare funcționării centralei de la Cernavodă. Bolojan a invocat situația recentă de la Cernavodă și a susținut necesitatea implementării proiectului de creștere a debitului pe Dunărea Veche către centrală, prin soluția Bala 2.
„Nu putem vorbi serios despre realizarea noilor grupuri 3 și 4 de la Cernavodă dacă nu rezolvăm problema apei necesare pentru funcționarea centralei”, a arătat el. În opinia sa, studiul de fezabilitate și avizele existente trebuie actualizate, finanțarea trebuie asigurată, iar lucrările trebuie începute.
Bolojan mai propune dezvoltarea accelerată a capacităților de stocare, pe fondul dezechilibrelor produse de diferența dintre vârful de producție fotovoltaică și eoliană, de la prânz, și consumul ridicat din intervalele de seară. El a criticat faptul că susținerea investițiilor în regenerabile nu a fost însoțită, în același ritm, de investiții în baterii și alte soluții de stocare.
Hidroelectrica ar putea ajunge la circa 1.500 MW capacitate de stocare în doi ani
În acest context, Bolojan susține orientarea schemelor de finanțare către stocare, urgentarea proiectelor avansate și hibridizarea hidrocentralelor. El estimează că Hidroelectrica ar putea instala și ajunge la circa 1.500 MW de capacitate de stocare în următorii doi ani, valorificând capacitățile autorizate pe care compania nu le folosește în prezent.
Liderul liberal a pledat și pentru o administrare mai eficientă a companiilor strategice din energie, care, potrivit acestuia, produc mai mult de jumătate din energia României. Contractele de mandat ale conducerilor ar trebui să conțină obiective clare privind investițiile și implementarea proiectelor, nu doar indicatori de profit, a spus Bolojan.
„Nu este suficient să avem profituri dacă nu investim în capacități noi și în modernizarea celor existente”, a subliniat el, cerând ca numirile în managementul companiilor de stat să fie realizate pe criterii de competență și rezultate, nu pe baza „clientelismului sau a loialităților politice”.
Reguli noi pentru fotovoltaice și baterii pentru prosumatori
În privința prosumatorilor, Bolojan a arătat că România are peste 350.000 de astfel de producători, însă numai o treime dintre ei dispun de baterii. El propune tarife dinamice și cofinanțarea instalării de baterii, pentru stimularea autoconsumului și reducerea presiunii asupra rețelei.
De asemenea, noile capacități fotovoltaice ar trebui dezvoltate numai împreună cu soluții de stocare, prin reguli care să influențeze deciziile de investiții, consideră Bolojan.
„Nu putem rezolva aceste lucruri într-un an și nici printr-o singură decizie. Este nevoie de continuitate și de responsabilitate, indiferent cine conduce Guvernul”, a transmis acesta, adăugând că discuțiile privind Pactul pentru Energie ar trebui purtate „serios” în această toamnă.