Scandal uriaș între Pîslaru și Zamfir: „Te-ai suit ca scroafa-n copac!”

Publicat 14 aug. 2026, 12:35 Sursă Realitatea PLUS

Scandal de proporții între PSD și ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac extrem de dur după ce Pîslaru l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că sabotează măsurile Guvernului și miliardele din PNRR.

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