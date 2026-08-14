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Politica· 1 min citire

Scandal uriaș între Pîslaru și Zamfir: „Te-ai suit ca scroafa-n copac!”

Pîslaru și Zamfir

Pîslaru și Zamfir

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 12:35
SursăRealitatea PLUS

Scandal de proporții între PSD și ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac extrem de dur după ce Pîslaru l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că sabotează măsurile Guvernului și miliardele din PNRR.

Război total între Daniel Zamfir și Dragoș Pîslaru

„Arogantule, tu ai luat 1% la alegeri și te-ai suit ca scroafa în copac.”

Replica lui Dragoș Pîslaru a venit imediat.

Totul a pornit după ce Pîslaru l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că încearcă de trei luni să saboteze măsurile Guvernului, miliardele din PNRR și proiectele pentru consolidarea apărării prin programul SAFE.

Ministrul interimar a pus inclusiv actuala criză energetică pe seama lipsei investițiilor făcute în trecut și a acuzat PSD că nu a construit la timp capacități de stocare și centrale pe gaze.

Atacul lui Pîslaru la adresa liderului PSD a provocat o reacție extrem de dură din partea lui Daniel Zamfir, care a sărit în apărarea lui Sorin Grindeanu.

Zamfir i-a reproșat lui Pîslaru că este arogant, a invocat rezultatul de 1% obținut la alegeri și l-a acuzat de „tupeu neomarxist”, folosind inclusiv expresia „te-ai suit ca scroafa-n copac”.

Dragoș Pîslaru a răspuns imediat și l-a acuzat pe senatorul PSD de manipulare și de folosirea unui limbaj nedemn de funcția pe care o ocupă.

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