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Politica· 1 min citire
În plină criză energetică, Bolojan dă bani pentru stadioane. Unul dintre ele este chiar la Oradea
Publicat14 aug. 2026, 13:24
Actualizat14 aug. 2026, 13:25
SursăRealitate Plus
În plină criză economică și energetică, una dintre prioritățile Guvernului demis condus de Ilie Bolojan este construcția a patru stadioane pentru care s-a alocat peste un miliard de lei. Documentul a fost discutat în ședința de Guvern, iar una dintre arene, în valoare de aproape 400 de milioane de lei, este în fieful lui Bolojan, la Oradea. Potrivit documentului, banii au fost alocați anterior prin legea bugetului pe anul în curs.
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