Eduard Koler (deputat AUR): „Devine tot mai greu de crezut că Oana Gheorghiu a fost adusă pentru a reforma cu adevărat companiile statului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 19:14

Eduard Koler, deputat AUR, atrage atenția asupra faptului că Oana Gheorghiu a fost adusă în guvern cu promisiunea că va face ordine în companiile statului, însă bilanțul de până acum arată doar o reformă mimată.

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