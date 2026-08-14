Eduard Koler (deputat AUR): „Devine tot mai greu de crezut că Oana Gheorghiu a fost adusă pentru a reforma cu adevărat companiile statului”

Eduard Koler, deputat AUR, atrage atenția asupra faptului că Oana Gheorghiu a fost adusă în guvern cu promisiunea că va face ordine în companiile statului, însă bilanțul de până acum arată doar o reformă mimată.
Potrivit acestuia, în loc să înceapă reforma cu societățile de stat care acumulează pierderi și sunt ținute artificial în viață din bani publici, guvernul își îndreaptă atenția spre participațiile statului în companii strategice și profitabile, precum Hidroelectrica.
„Indonezia desființează peste 750 de companii de stat într-un singur an. România, cu o populație de 15 ori mai mică, întreține între 1.400 și aproape 2.000 de întreprinderi publice.
Aici se vede adevărul despre marea „reformă” a Oanei Gheorghiu-Dej: zero reformă!
A fost adusă în guvern cu eticheta de tehnocrat providențial și prezentată drept femeia care va face ordine în companiile statului. Ce a rămas în urma ei? Analize, proiecte-pilot, comitete, promisiuni și aceleași companii-căpușă pline de directori, administratori și sinecuriști politici.
Indonezia a închis deja 290 de companii și va reduce numărul lor de la 1.074 la maximum 300. România încă încearcă să afle câte are. Iar în timp ce alții desființează sute de găuri negre, la noi „reforma” înseamnă să analizăm 22 de companii din peste 1.500 și să promitem că într-o bună zi vom lua niște decizii.
Aceasta nu este reformă. Este tragere de timp.
Companiile statului român au acumulat pierderi de aproximativ 14 miliarde de lei. Aproape 200 sunt complet inactive. Multe ar fi trebuit să ajungă de mult în insolvență sau să fie lichidate. Cu toate acestea, căpușele au rămas la locul lor, sinecurile au continuat, iar cetățenilor li s-au cerut taxe mai mari și sacrificii.
Pentru români, austeritate. Pentru clientela politică, consilii de administrație.
Devine tot mai greu de crezut că Oana Gheorghiu a fost adusă pentru a reforma cu adevărat companiile statului. Impresia politică este că mandatul ei real a fost cu totul altul: să pregătească terenul pentru înstrăinarea participațiilor statului la companiile profitabile, în primul rând Hidroelectrica.
Adică statul nu închide companiile falimentare, dar este gata să vândă din cele care produc bani!
Păstrăm găurile negre pentru clientela de partid și scoatem la vânzare perlele economiei românești. Socializăm pierderile și privatizăm profiturile. Cetățeanul plătește întreținerea companiilor falimentare, iar activele strategice ajung treptat în mâinile fondurilor de investiții. Hidroelectrica nu este o tarabă pe care un guvern vremelnic să o vândă pentru a acoperi găurile bugetare făcute tot de el. Este una dintre cele mai profitabile companii românești, un producător strategic și un element esențial al securității energetice naționale.
Dacă Oana Gheorghiu-Dej ar fi dorit reformă, începea cu cele aproape 200 de companii inactive, continua cu pierzătorii cronici și elimina miile de sinecuri din consiliile de administrație. Nu punea lupa pe Hidroelectrica, tocmai compania care funcționează și aduce bani statului român. Adevărata reformă este simplă: păstrezi companiile strategice și profitabile, desființezi căpușele, elimini conducerile politizate și recuperezi prejudiciile.
Dar guvernul a făcut exact invers: a protejat căpușele și a pregătit terenul pentru vânzarea argintăriei.
Aceasta este moștenirea Oanei Gheorghiu-Dej: niciuna dintre marile găuri negre închisă, nicio rețea de sinecuri destructurată și spectrul vânzării participației statului la Hidroelectrica.
Zero reformă. Multă propagandă. Și perlele României puse pe tarabă”, a declarat Eduard Koler, deputat AUR.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026