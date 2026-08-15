Mesajul lui Sorin Grindeanu de 15 august - Ziua Marinei și a Sfintei Maria

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 10:17

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis marinarilor români și tuturor celor care își serbează onomastica urări de sănătate și pace. Liderul social-democrat a subliniat importanța activității celor care lucrează pe mare și le-a urat românilor o zi binecuvântată alături de familie.

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