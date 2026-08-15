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Politica· 1 min citire

Mesajul lui Sorin Grindeanu de 15 august - Ziua Marinei și a Sfintei Maria

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 10:17

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis marinarilor români și tuturor celor care își serbează onomastica urări de sănătate și pace. Liderul social-democrat a subliniat importanța activității celor care lucrează pe mare și le-a urat românilor o zi binecuvântată alături de familie.

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj festiv dublu, adresat atât militarilor și civililor care lucrează în domeniul maritim, cât și românilor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria.

„Cu ocazia Zilei Marinei Române și a sărbătorii Sfintei Maria, transmit tuturor marinarilor români, celor care își desfășoară activitatea pe mare, precum și tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria, cele mai sincere urări de sănătate, pace și împliniri. La mulți ani și o zi binecuvântată, alături de cei dragi!”, a fost mesajul transmis de liderul PSD.

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