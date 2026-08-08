Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Cioban atacat de urs în Masivul Iezer. Animalul l-a mușcat de gambă, dar câinii au alungat animalul
URS
Un cioban a fost atacat de un urs în zona Vârfului Iezerul Mic din Masivul Iezer. Animalul a intrat în stână în timpul nopții, iar bărbatul a încercat să îl alunge cu o bâtă pentru a-și proteja oile. În întuneric, ursul l-a mușcat de gambă. Câinii de la stână au intervenit și au reușit să îndepărteze animalul.
Citește și
- 14:05Răsturnare de situație în cazul ambulanței oprite la pepeni: în autospecială erau doi copii. Nu au fost supravegheați medical
- 13:25O femeie a murit într-un incendiu izbucnit într-un bloc din Oradea. Opt persoane au fost evacuate
- 12:23Accident mortal în Caraș-Severin: o mașină s-a izbit frontal de un TIR în timpul unei depășiri. Șoferul autoturismului a murit carbonizat
- 12:17Nivelul Dunării va începe să crească ușor de săptămâna viitoare. Scufundarea ultimelor două barje continuă sâmbătă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News