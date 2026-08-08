Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Cioban atacat de urs în Masivul Iezer. Animalul l-a mușcat de gambă, dar câinii au alungat animalul

URS

URS

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 11:53

Un cioban a fost atacat de un urs în zona Vârfului Iezerul Mic din Masivul Iezer. Animalul a intrat în stână în timpul nopții, iar bărbatul a încercat să îl alunge cu o bâtă pentru a-și proteja oile. În întuneric, ursul l-a mușcat de gambă. Câinii de la stână au intervenit și au reușit să îndepărteze animalul.

Victima a cerut ajutor abia dimineața

Incidentul s-a produs joi seară, însă ciobanul a reușit să sune la numărul de urgență abia vineri dimineață. O echipă formată din salvamontiști și jandarmi a plecat spre zona în care se afla victima. Salvatorii au ajuns la bărbat după câteva ore de căutări și deplasare pe munte. Ciobanul a fost găsit conștient și cooperant.

Bărbatul avea o rană provocată de mușcătura ursului la nivelul gambei. Salvatorii i-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului. Victima nu a pus probleme în timpul intervenției și a putut comunica cu echipele de salvare. Ulterior, ciobanul a fost transportat la spital pentru investigații și tratament.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cioban atacat de ursursi romania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe