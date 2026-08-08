Cioban atacat de urs în Masivul Iezer. Animalul l-a mușcat de gambă, dar câinii au alungat animalul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 11:53

Un cioban a fost atacat de un urs în zona Vârfului Iezerul Mic din Masivul Iezer. Animalul a intrat în stână în timpul nopții, iar bărbatul a încercat să îl alunge cu o bâtă pentru a-și proteja oile. În întuneric, ursul l-a mușcat de gambă. Câinii de la stână au intervenit și au reușit să îndepărteze animalul.

Distribuie articolul