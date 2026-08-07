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Polițist din Argeș, prins băut la volan în timpul programului de lucru. IPJ a dispus suspendarea agentului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 19:56

Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a fost suspendat din funcție după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Agentul era îmbrăcat în uniforma de serviciu și se afla în timpul programului de lucru, potrivit informațiilor din anchetă.

Polițistul a fost depistat în stare de ebrietate, chiar în timpul programului de lucru

Un polițist din cadrul unei secții rurale din județul Argeș a fost prins, pe 3 august, conducând un autoturism în comuna Leordeni, satul Cârciumărești, în timp ce se afla în stare de ebrietate. Situația a fost sesizată după ce mașina condusă de acesta a lovit mai multe tomberoane pentru deșeuri, iar o persoană a sunat la 112.

Potrivit procurorilor, la momentul depistării, agentul era îmbrăcat în uniforma de serviciu, se afla în timpul programului de lucru (08:00-16:00) și prezenta semne specifice consumului de alcool. Acesta emana halenă alcoolică și avea un comportament specific unei persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice.

Testarea cu etilometrul a indicat o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testul pentru depistarea consumului de droguri a fost negativ.

IPJ Argeș a suspendat raportul de serviciu al agentului cercetat

În urma verificărilor, s-a constatat că autoturismul condus de polițist nu mai avea montată plăcuța de înmatriculare pe partea din față, aceasta fiind pierdută înainte de impactul cu tomberoanele. Vehiculul prezenta urme ușoare de avarii la capotă și bara din față, iar scutul de protecție din zona motorului era desprins.

După apariția informațiilor în spațiul public, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a anunțat suspendarea raportului de serviciu al polițistului pe perioada măsurii preventive dispuse de organele judiciare.

Instituția a transmis că se delimitează de orice comportament care încalcă legea și normele de conduită profesională, precizând că va pune la dispoziția anchetatorilor toate datele și documentele necesare pentru desfășurarea cercetărilor.

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