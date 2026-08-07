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Locale· 2 min citire
Polițist din Argeș, prins băut la volan în timpul programului de lucru. IPJ a dispus suspendarea agentului
FOTO: Arhivă
Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a fost suspendat din funcție după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Agentul era îmbrăcat în uniforma de serviciu și se afla în timpul programului de lucru, potrivit informațiilor din anchetă.
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