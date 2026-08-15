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Extern· 2 min citire
Nivelul Rinului, la un nou minim record. Probleme pentru transporturile europene
Nivel râul Rin / Profimedia
Publicat15 aug. 2026, 16:19
Actualizat15 aug. 2026, 16:20
Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou minim record, pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, afectând una dintre cele mai importante rute de transport de mărfuri de pe continent, potrivit Reuters. La Kaub, în apropiere de Koblenz, nivelul indicat de stația de măsurare a ajuns vineri seară la doar 6 centimetri.
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