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Accident neobișnuit în Elveția: o trăsură cu turiști s-a izbit de un copac. Un mort și 12 răniți

Poliție Elveția/ Profimedia

Poliție Elveția/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 15:55

O femeie în vârstă de 73 de ani a murit, iar alte 12 persoane au fost rănite după ce o trăsură trasă de cai s-a izbit violent de un copac, în timpul unei excursii în Val Roseg, o vale alpină din cantonul elvețian Graubünden, în apropierea graniței cu Italia.

Accidentul s-a produs în timpul unei excursii la care participau aproximativ 40 de persoane, împărțite în două trăsuri trase de cai, potrivit poliției elvețiene, citate de AFP.

Trăsura implicată în accident avea două remorci destinate pasagerilor și era trasă de trei cai. Pe o porțiune în pantă, șoferul și-a dat seama că sistemul de frânare nu era suficient pentru a încetini vehiculul. Acesta a încercat să vireze către o zonă mai plată, pentru a reduce viteza. În timpul manevrei, unul dintre cai a căzut, iar șoferul a pierdut controlul trăsurii. Vehiculul s-a izbit violent de un copac, iar mai mulți pasageri au fost aruncați din trăsură.

O femeie în vârstă de 73 de ani a murit la fața locului. Alte 12 persoane au fost rănite, dintre care două au suferit răni grave. Poliția a precizat că toate persoanele implicate erau rezidente în Elveția, fără a oferi detalii despre naționalitatea acestora. Răniții au fost transportați la spitalele din apropiere cu ajutorul a trei elicoptere și patru ambulanțe.

Poliția elvețiană a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor și circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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