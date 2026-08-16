Accident neobișnuit în Elveția: o trăsură cu turiști s-a izbit de un copac. Un mort și 12 răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 15:55

O femeie în vârstă de 73 de ani a murit, iar alte 12 persoane au fost rănite după ce o trăsură trasă de cai s-a izbit violent de un copac, în timpul unei excursii în Val Roseg, o vale alpină din cantonul elvețian Graubünden, în apropierea graniței cu Italia.

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