Jaf ca-n filme! Patru picturi ale pictorului Antonello da Messina, furate dintr-un muzeu din Sicilia

Patru picturi atribuite renumitului pictor renascentist Antonello da Messina au fost furate din Muzeul Regional din Messina, în Sicilia. Hoții au pătruns în muzeu sâmbătă seară și au reușit să evite sistemele de alarmă.
Patru picturi de o valoare excepțională ale pictorului renascentist Antonello da Messina au fost furate dintr-un muzeu din orașul sicilian Messina, locul de naștere al artistului, a anunțat duminică Ministerul italian al Culturii, relatează AFP și DPA, citate de Agerpres.
Furtul a avut loc sâmbătă seară, când persoane neidentificate au pătruns prin efracție în sălile de expoziție ale Muzeului Regional din Messina.
Hoții au furat trei dintre cele cinci panouri ale celebrului „Poliptic al Sfântului Grigorie”, lucrare datând din secolul al XV-lea. De asemenea, a fost furat un panou pictat pe ambele fețe, reprezentând-o pe Fecioara Maria și pe Iisus. Această ultimă operă se afla într-o vitrină securizată.
Potrivit autorităților, autorii furtului au acționat cu mare precizie și au reușit să evite sistemele de alarmă pentru a ajunge în sălile de expoziție. Poliția italiană a deschis o anchetă și încearcă să reconstituie cu exactitate modul în care s-a produs jaful și să identifice autorii.
Reacția conducerii muzeului: „O mare pierdere pentru lumea artei”
Directoarea muzeului, Marisa Mercurio, s-a declarat șocată de incident, calificând furtul drept „o mare pierdere pentru muzeu, oraș, comunitate și lumea artei”.
La rândul său, primarul orașului Messina, Federico Basile, a condamnat ferm jaful și a spus că incidentul este cu atât mai dureros cu cât s-a produs în timpul sărbătorilor tradiționale dedicate Fecioarei Maria.
Furtul are loc la câteva luni după ce statul italian a cumpărat, la o licitație organizată la New York, tabloul „Ecce Homo”, realizat de Antonello da Messina. Opera a fost achiziționată pentru aproape 15 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 13 milioane de euro.
Cine este Antonello da Messina
Antonello da Messina, care a trăit aproximativ între 1430 și 1479, s-a născut la Messina și este considerat unul dintre cei mai importanți pictori ai Renașterii timpurii și ai secolului al XV-lea.
Italia se confruntă frecvent cu furturi de opere de artă. Cu doar două zile înainte, poliția italiană anunțase recuperarea a trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse, evaluate la peste nouă milioane de euro. Acestea fuseseră furate în luna martie de la un muzeu din apropierea orașului Parma, iar anchetatorii suspectează o grupare de cetățeni ai Republicii Moldova.