Jaf ca-n filme! Patru picturi ale pictorului Antonello da Messina, furate dintr-un muzeu din Sicilia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 15:34

Patru picturi atribuite renumitului pictor renascentist Antonello da Messina au fost furate din Muzeul Regional din Messina, în Sicilia. Hoții au pătruns în muzeu sâmbătă seară și au reușit să evite sistemele de alarmă.

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