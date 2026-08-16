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Atac masiv cu drone ucrainene în regiunea Moscovei: Un mort și mai mulți răniți VIDEO

Atac masiv cu drone din Ucraina la un depozit de lângă Moscova. Foto/Captură foto

Atac masiv cu drone din Ucraina la un depozit de lângă Moscova. Foto/Captură foto

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 12:11

Atac masiv cu drone ucrainene în regiunea Moscovei, desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar altele au fost rănite în urma celei mai ample operațiuni aeriene de acest fel înregistrate recent în zonă, potrivit guvernatorului Andrei Vorobiov.

O serie de lovituri aeriene de mare amploare a vizat în cursul nopții regiunea capitalei ruse. Guvernatorul Andrei Vorobiov a confirmat pe canalul său de Telegram moartea unui bărbat de 83 de ani în orașul Podolsk, precum și rănirea altor câțiva civili în urma deflagrațiilor.

Raidul a provocat avarii importante la mai multe facilități logistice importante situate la sud de Moscova.

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Loviturile au vizat infrastructuri comerciale de mare amploare utilizate, conform părții ucrainene, și în sprijinul logisticii militare ruse:

  • Platforma Koledino (Podolsk): Un depozit uriaș al gigantului de e-commerce Wildberries, situat la 45 km sud de Moscova, a fost cuprins de un incendiu violent, imaginile surprinzând coloane groase de fum deasupra complexului.

  • Complexul Domodedovo: Un alt depozit comercial aflat în apropierea aeroportului internațional cu același nume a fost afectat de explozii.

  • Acuzațiile Kievului: Compania Wildberries a devenit o țintă frecventă a dronelor ucrainene, fiind acuzată că facilitează transportul și gestionarea echipamentelor destinate frontului.

Scutul antiaerian rus susține că a doborât sute de ținte

Pe fondul modificării tacticii ucrainene — care folosește noi drone kamikaze mai rapide și mai greu de detectat —, Ministerul rus al Apărării a transmis că forțele de apărare aeriană ar fi interceptat 822 de drone în mai multe regiuni ale țării.

Atacul se înscrie în strategia mai largă a Ucrainei de a slăbi capacitățile economice și logistice ale Moscovei, autoritățile ruse continuând evaluarea pagubelor în teren.

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