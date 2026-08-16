Atac masiv cu drone ucrainene în regiunea Moscovei: Un mort și mai mulți răniți VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 12:11

Atac masiv cu drone ucrainene în regiunea Moscovei, desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar altele au fost rănite în urma celei mai ample operațiuni aeriene de acest fel înregistrate recent în zonă, potrivit guvernatorului Andrei Vorobiov.

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