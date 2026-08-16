Cel mai mare incendiu de vegetație din istoria Belgiei se apropie de Germania: până acum a mistuit 3.000 de hectare

Incendiul de vegetație izbucnit în rezervația naturală Hautes Fagnes, din estul Belgiei, a devastat aproximativ 3.000 de hectare și continuă să avanseze spre granița cu Germania. Pompieri belgieni, germani și luxemburghezi, militari și fermieri încearcă să țină flăcările sub control.
Cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat vreodată în Belgia a afectat aproximativ 3.000 de hectare până duminică dimineață, în timp ce frontul de incendiu se apropie de granița cu Germania, transmite Reuters.
Incendiul a izbucnit vineri în Hautes Fagnes, cea mai mare rezervație naturală din Belgia. Pentru limitarea focului au fost mobilizate echipe de pompieri din întreaga țară, precum și echipe din Germania și Luxemburg. La intervenție participă și militari și fermieri.
Duminică, eforturile pompierilor s-au concentrat asupra frontului care înaintează spre teritoriul german. Autoritățile speră că temperaturile mai scăzute și umiditatea mai ridicată vor contribui la încetinirea propagării incendiului.
Suprafața afectată este de peste două ori mai mare decât cea distrusă în incendiul din 2011, când au ars aproape 1.400 de hectare, potrivit datelor Sistemului european de informare privind incendiile forestiere.
Intervenția UE
Uniunea Europeană a intervenit în sprijinul Belgiei, mobilizând sâmbătă trei elicoptere și două avioane pentru stingerea incendiului, după ce autoritățile belgiene au solicitat ajutor de urgență.
Linia de protecție amenajată în jurul localităților evacuate rezista duminică, potrivit autorităților. Locuitorii evacuați cu o zi înainte au fost însă sfătuiți să nu revină deocamdată la casele lor.
Până în prezent, nicio locuință nu a fost afectată de flăcări, însă incendiul se menține în apropierea zonelor populate, iar nivelul de fum este ridicat, au precizat autoritățile din provincia Liège.
Val de caniculă în Belgia
Incendiul izbucnește în contextul celui de-al cincilea val de căldură care afectează Belgia în această vară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice provocate de activitatea umană cresc probabilitatea apariției unor perioade extrem de calde și uscate, condiții care favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor de vegetație.