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Extern· 2 min citire
Polonia trimite o ambulanță aeriană în Ungaria după accidentul soldat cu 12 morți și peste 10 răniți
Accident Ungaria/ Profimedia
Polonia va trimite o ambulanță aeriană la Budapesta, după accidentul grav de autocar produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ungaria, soldat cu 12 morți și cel puțin 10 răniți grav. Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că la bordul aeronavei se vor afla reprezentanți ai Ministerului de Externe și ai serviciilor medicale.
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