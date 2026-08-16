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Polonia trimite o ambulanță aeriană în Ungaria după accidentul soldat cu 12 morți și peste 10 răniți

Accident Ungaria/ Profimedia

Accident Ungaria/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 17:44

Polonia va trimite o ambulanță aeriană la Budapesta, după accidentul grav de autocar produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ungaria, soldat cu 12 morți și cel puțin 10 răniți grav. Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că la bordul aeronavei se vor afla reprezentanți ai Ministerului de Externe și ai serviciilor medicale.

Polonia va trimite o ambulanță aeriană în Ungaria pentru a acorda sprijin victimelor accidentului rutier în care un autocar înmatriculat în Polonia s-a răsturnat pe autostrada M3, în timpul nopții de sâmbătă spre duminică, informează AFP.

„Am decis să trimit un avion special polonez în Ungaria, cu reprezentanți ai Ministerului de Externe și ai serviciilor medicale la bord”, a declarat premierul polonez Donald Tusk. Acesta a precizat că „toți răniții vor primi asistența medicală și consulară necesară”.

Potrivit autorităților ungare, 12 persoane au murit, iar cel puțin 10 au fost rănite grav în urma accidentului. Autocarul, care avea la bord 59 de persoane – 57 de pasageri și doi șoferi –, s-a răsturnat într-un șanț de pe autostrada M3 din estul Ungariei. Victimele sunt cetățeni polonezi care se întorceau dintr-un pelerinaj la sanctuarul marian din Medjugorje, Bosnia și Herțegovina, potrivit presei poloneze, care citează Ministerul de Externe de la Varșovia. Informația a fost relatată de agenția croată HINA și preluată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului polonez de Externe, Maciej Wewior, a confirmat informația. „Totul indică faptul că se întorceau din Medjugorje”, a declarat acesta.

Informația a fost confirmată și de autoritățile locale din regiunea de origine a pelerinilor.

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat duminică dimineață că 12 persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 10 au fost rănite grav după ce autocarul polonez s-a răsturnat pe autostrada M3. Autoritățile ungare continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.

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