Alunecare de teren în Coreea de Sud: un mort și doi răniți după ploile record. Imagin dramatice FOTO&VIDEO

Ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în provincia Gyeongsang, din sudul Coreei de Sud. O persoană a murit și alte două au fost rănite după ce o alunecare de teren a îngropat primul etaj al unui bloc de locuințe din orașul Geoje.
Alunecarea de teren a îngropat primul etaj al unui bloc din Geoje
Incidentul s-a produs luni dimineață, când o cantitate mare de pământ a acoperit primul etaj al unui bloc de apartamente din Geoje, în sud-estul țării.
Echipele de salvare au reușit să scoată trei persoane din clădire. Una dintre victime a fost ulterior declarată decedată, în timp ce alte două persoane au fost rănite, potrivit presei locale, relatează BBC.
Ploile au provocat, de asemenea, inundații extinse în oraș. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată mașini aproape complet acoperite de apă, în timp ce curenții puternici au inundat străzile.
Geoje a înregistrat 124,5 milimetri de precipitații într-o singură oră, cea mai mare cantitate măsurată în oraș de când agenția meteorologică sud-coreeană a început să țină evidența datelor, în 1972.
În intervalul dintre duminică și luni, în oraș au căzut peste 400 de milimetri de ploaie într-o singură noapte.
Drumuri inundate și restricții pentru populație
Din cauza ploilor abundente, autoritățile din Geoje au anunțat închiderea temporară a unor obiective turistice. De asemenea, serviciile de transport cu autobuzul și colectarea deșeurilor menajere au fost suspendate în zonele afectate de drumurile inundate sau avariate.
Autoritățile le-au cerut locuitorilor încă de duminică să evite deplasările cu mașina, să stea departe de malurile râurilor și să se evacueze în zone sigure, dacă situația o impune.
Ploi extreme în mai multe țări din Asia
Ploile din Coreea de Sud fac parte dintr-un episod de vreme severă care a afectat în această lună mai multe zone din Asia de Est și de Sud-Est. Furtuni succesive au provocat inundații și pagube importante în China, Japonia și Filipine.
Meteorologii au avertizat că sezonul taifunurilor din acest an ar putea fi mai intens decât în mod obișnuit, pe fondul unui fenomen El Niño puternic început în luna iunie. El Niño contribuie la creșterea temperaturilor globale și poate favoriza intensificarea taifunurilor.
La sfârșitul săptămânii trecute, precipitații descrise drept „fără precedent” au lovit prefectura Chiba, în apropiere de Tokyo, provocând moartea a 10 persoane și blocând mii de pasageri pe aeroportul Narita. Ploile abundente au lăsat, de asemenea, peste 20.000 de gospodării fără energie electrică.
Duminică, autoritățile japoneze au anunțat că a fost confirmat și al zecelea deces. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani, găsit mort în locuința sa. Potrivit postului public NHK, acesta folosea un generator în timpul penei de curent și a murit în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon.