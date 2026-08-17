Alunecare de teren în Coreea de Sud: un mort și doi răniți după ploile record. Imagin dramatice FOTO&VIDEO

Publicat 17 aug. 2026, 08:15 Actualizat 17 aug. 2026, 08:17

Ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în provincia Gyeongsang, din sudul Coreei de Sud. O persoană a murit și alte două au fost rănite după ce o alunecare de teren a îngropat primul etaj al unui bloc de locuințe din orașul Geoje.

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