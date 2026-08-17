Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, redus considerabil după atacurile asupra petrolierelor: date îngrijorătoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 07:25

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic în weekend, după atacurile asupra unor petroliere și pe fondul blocării negocierilor dintre Statele Unite și Iran privind conflictul din Orientul Mijlociu. Datele Kpler arată că doar cinci nave de marfă au traversat strâmtoarea sâmbătă, iar duminică nu a fost înregistrată nicio trecere.

Distribuie articolul