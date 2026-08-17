Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, redus considerabil după atacurile asupra petrolierelor: date îngrijorătoare

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic în weekend, după atacurile asupra unor petroliere și pe fondul blocării negocierilor dintre Statele Unite și Iran privind conflictul din Orientul Mijlociu. Datele Kpler arată că doar cinci nave de marfă au traversat strâmtoarea sâmbătă, iar duminică nu a fost înregistrată nicio trecere.
Traficul prin Ormuz, aproape blocat
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit puternic în weekend, după atacurile asupra unor nave petroliere, în timp ce negocierile dintre Statele Unite și Iran pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu au ajuns într-un impas, relatează Reuters.
Potrivit datelor de urmărire a navelor furnizate de Kpler, cinci nave de marfă au traversat strâmtoarea sâmbătă, în timp ce pentru duminică nu a fost înregistrată nicio trecere. Situația este mult diferită față de weekendul anterior, când 31 de nave au tranzitat această importantă rută maritimă.
Printre navele care au intrat sâmbătă în Strâmtoarea Ormuz s-au numărat un petrolier foarte mare (VLCC), care circula fără încărcătură și avea sistemul automat de identificare (AIS) oprit, precum și un transportor foarte mare de gaze (VLGC) sub pavilion indian, care a folosit ruta iraniană, potrivit Kpler. Totodată, un mic petrolier încărcat cu păcură iraniană a fost înregistrat la ieșirea din strâmtoare.
Traficul maritim pare să se fi apropiat de o oprire aproape completă după ce Emiratele Arabe Unite au anunțat că trei nave operate de Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi au fost atacate în timpul tranzitului prin zonă săptămâna trecută.
SUA și Iran, în impas. Miza energetică a strâmtorii
Statele Unite au transmis că ar putea menține pe termen nelimitat o blocadă navală asupra Iranului, ceea ce amplifică incertitudinea pentru transportatorii care folosesc una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial.
Unele nave ar putea să nu apară în datele de monitorizare deoarece își opresc transponderele. Chiar și ținând cont de această posibilitate, nivelul actual al traficului este mult sub cel de dinaintea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului în februarie, când peste 130 de nave traversau zilnic Strâmtoarea Ormuz.
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat sâmbătă, într-un interviu acordat presei locale, că Washingtonul trebuie să accepte condițiile stabilite de Iran în ceea ce privește strâmtoarea pentru ca traficul maritim să poată fi reluat.
Înainte de izbucnirea războiului, Strâmtoarea Ormuz era una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, prin care trecea aproximativ o cincime din transporturile globale de țiței și gaze naturale lichefiate.
Și traficul din Strâmtoarea Bab el-Mandeb a înregistrat o scădere. Datele Kpler indică 49 de tranzite ale navelor de marfă în weekend, față de 55 în weekendul anterior. Nu a fost înregistrat niciun transport de petrol provenit din Arabia Saudită, după ce gruparea Houthi din Yemen a anunțat, pe 20 iulie, instituirea unei blocade navale împotriva regatului.