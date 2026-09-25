Sărbătoarea zilei, 25 septembrie: Sfânta Cuvioasă Eufrosina și Sfântul Serghie de Radonej

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 sept. 2026, 07:44

Pe 25 septembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfânta Cuvioasă Eufrosina din Alexandria și pe Sfântul Serghie de Radonej, două figuri importante ale tradiției monahale. Viața lor este legată de rugăciune, nevoință și renunțarea la cele lumești pentru apropierea de Dumnezeu.

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