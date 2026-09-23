Sofia Vicoveanca a împlinit 85 de ani. Ce face artista pentru a se menține în formă și a-și păstra energia

Sofia Vicoveanca a împlinit astăzi 85 de ani, iar aniversarea o găsește într-o formă bună și cu aceeași bucurie de a urca pe scenă. Îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit, la ceas aniversar, despre starea sa de sănătate, despre felul în care își menține energia, dar și despre legătura pe care o are cu Florin Piersic.
Sofia Vicoveanca a împlinit astăzi 85 de ani, iar aniversarea o găsește într-o formă bună și cu aceeași bucurie de a urca pe scenă. Îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit, la ceas aniversar, despre starea sa de sănătate, despre felul în care își menține energia, dar și despre legătura pe care o are cu Florin Piersic.
Artista a trecut printr-un moment dificil la începutul acestui an, când a suferit un infarct și a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava. Medicii au reușit să îi salveze viața, iar după perioada de recuperare Sofia Vicoveanca spune că se simte bine și că încă își dorește să cânte în fața publicului.
La ceas aniversar, artista a mărturisit că a primit numeroase telefoane și mesaje de la prieteni, colegi de scenă și admiratori. Urările primite au făcut-o să se simtă răsfățată și i-au adus o stare de mare bucurie.
Sofia Vicoveanca, după infarctul suferit în urmă cu 8 luni
La 85 de ani, Sofia Vicoveanca spune că acordă mai multă atenție felului în care își dozează efortul. Artista merge în continuare la controale și este atentă să nu obosească, după problemele de sănătate prin care a trecut.
Chiar dacă nu mai urcă pe scenă la fel de des ca înainte, cântăreața de muzică populară nu vrea să renunțe la activitatea artistică. Pentru ea, întâlnirea cu publicul rămâne o bucurie importantă.
„Mă simt foarte bine, trebuie să fiu bine, mai merg la control, am grijă de mine să nu obosesc. Mă bucur că vă gândiți la mine. Mai cânt, dar mai rar, mă bucură să fiu pe scenă, nu renunț. Azi, de ziua mea, mi-au dat telefon mulți prieteni și colegi de scenă, dar fanii mei mi-au făcut urări de sănătate pe Facebook. Mă simt răsfățată azi, am o stare de mare bucurie!”, ne-a menționat artista, într-un interviu pentru Click!
Optimismul și energia artistei rămân vizibile chiar și după problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Sofia Vicoveanca continuă să își păstreze legătura cu scena, însă spune că acum este mai atentă la propriul ritm și la perioadele de odihnă.
Sofia Vicoveanca, despre Florin Piersic: „Când ne vedem ne îmbrățișăm cu drag”
Aniversarea artistei vine și în contextul în care o filmare mai veche în care apare alături de Florin Piersic a devenit virală pe rețelele sociale. Cei doi artiști, considerați reprezentanți importanți ai culturii românești, au cântat și au dansat împreună în urmă cu mai mulți ani.
Sofia Vicoveanca a vorbit cu multă căldură despre actorul pe care spune că l-a admirat dintotdeauna. Cei doi s-au reîntâlnit de-a lungul timpului la diverse evenimente, iar una dintre întâlnirile recente a avut loc anul trecut, la Putna, în cadrul unei conferințe.
Artista a povestit că între ea și Florin Piersic există o relație de prietenie și o grijă reciprocă, iar întâlnirile lor sunt întotdeauna marcate de afecțiune.
„L-am admirat mereu pe Florin, ca prieten, ne-am mai întâlnit pe la evenimente, ne-am revăzut și anul trecut, la Putna, în cadrul unei conferințe. Ne interesăm unul de celălalt. Când ne vedem ne îmbrățișăm cu drag și ne bucurăm unul de altul, asta e mare lucru. Am filmat în urmă cu mulți ani împreună, pe scenă, am cântat împreună, am avut succes, eram mai tineri pe atunci”.
Florin Piersic a fost considerat unul dintre cei mai chipeși actori români, fiind supranumit și „Alain Delon de România”. Amintirea perioadei în care cei doi artiști apăreau împreună pe scenă rămâne una dragă Sofiei Vicoveanca.
Ce spune Sofia Vicoveanca despre stilul de viață al lui Florin Piersic
Întâlnirea celor doi artiști de la Putna, din 2025, a avut o semnificație aparte. Sofia Vicoveanca și Florin Piersic au fost atunci premiați pentru contribuția importantă pe care au avut-o la cultura românească.
Cu acel prilej, cei doi au stat de vorbă și au depănat amintiri. Sofia Vicoveanca a povestit și despre un schimb de replici pe care l-a avut cu actorul.
„El mi-a zis atunci: „Bravo, încă te ții bine!”. Iar eu i-am răspuns: „Bine că nu mă țin încă de gard!”. Și Florin arată foarte bine, elegant, cum îl știți. Florin mănâncă sănătos, este foarte atent la alimentație, la programul de odihnă. La eveniment am mai stat de vorbă, am mai depănat amintiri, apoi fiecare s-a dus la casa lui”, a spus preciza Sofia Vicoveanca.
Artista a remarcat astfel și atenția pe care Florin Piersic o acordă alimentației și programului de odihnă. După întâlnirea de la Putna, cei doi și-au continuat fiecare drumul, însă momentul a rămas unul important pentru amândoi.
Secretul Sofiei Vicoveanca pentru un ten îngrijit la 85 de ani
La 85 de ani, Sofia Vicoveanca atrage atenția și prin aspectul tenului. Artista spune că nu a apelat la produse cosmetice scumpe pentru îngrijirea feței și că are un ritual simplu, bazat pe ulei de măsline.
Vedeta folosește de câțiva ani ulei de măsline extravirgin cumpărat de la producători, nu din comerț. În acesta adaugă busuioc primit de la preot de Bobotează.
„De câțiva ani mă dau pe față cu ulei de măsline de la producător, nu din comerț. Aduc românii noștri plecați în lume, de te miri unde. Eu pun în uleiul de măsline extravirgin busuioc de la Bobotează, primit de la preot. Nu pun creguța cu totul, ci doar bobițele uscate și eventual și frunzele”.
Metoda pe care o folosește artista este una simplă și nu presupune produse cosmetice costisitoare. Sofia Vicoveanca spune că nici vizitele la cosmeticiană nu fac parte din rutina sa de îngrijire.
„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mă ține bine!”
Sofia Vicoveanca spune că are un ten foarte uscat, însă consideră că acest lucru nu înseamnă că trebuie să apeleze la produse scumpe. Artista preferă să aibă grijă de ea într-un mod simplu și spune că, în cazul fructelor, preferă să le consume decât să le folosească drept tratament cosmetic.
În plus, cântăreața nu este adepta operațiilor estetice și afirmă că nu simte nevoia să recurgă la astfel de intervenții.
„Am un ten foarte uscat, dar asta nu înseamnă că nu am grijă de el. Dar, nu folosesc ceva scump. Mi-am dat seama că mai bine mănânci fructele, decât să le pui felii pe ten, nu văd rostul, așa cum fac alte femei.
Dacă le faci salată și le mănânci, e mai bine, te și vitaminizezi, așa că tot corpul are de câștigat. Cel puțin, eu așa procedez. Și nici operații estetice n-am, Doamne ferește, nu-mi trebuie! Totul pornește din interior. Mergem înainte, la anii pe care îi am eu zic bogdaproste și îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mă ține bine!”, a mai spus Sofia Vicoveanca.