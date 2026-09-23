Sofia Vicoveanca a împlinit 85 de ani. Ce face artista pentru a se menține în formă și a-și păstra energia

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 sept. 2026, 16:30

Sofia Vicoveanca a împlinit astăzi 85 de ani, iar aniversarea o găsește într-o formă bună și cu aceeași bucurie de a urca pe scenă. Îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit, la ceas aniversar, despre starea sa de sănătate, despre felul în care își menține energia, dar și despre legătura pe care o are cu Florin Piersic.

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