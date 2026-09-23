Sfaturi pentru șoferi: poți circula cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier despre „toleranța” de 10 km/h

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 09:00

Ideea că șoferii pot circula cu până la 59 km/h într-o zonă în care limita este de 50 km/h este una dintre cele mai răspândite interpretări din traficul rutier. Mulți conducători auto consideră că există o „toleranță” de 10 km/h acordată de Poliție și că, până la atingerea acestei valori, nu există riscul unei sancțiuni.

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