Sărbătoarea zilei, 23 septembrie: Sfântul Ioan Botezătorul, vestit de Arhanghelul Gavriil

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 07:43

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost precedată de o vestire dumnezeiască și de o minune. Arhanghelul Gavriil i s-a arătat preotului Zaharia în timp ce acesta slujea la templu și i-a anunțat că Elisabeta, soția sa ajunsă la bătrânețe și considerată stearpă, va naște un fiu. Copilul avea să poarte numele Ioan și să se nască cu aproximativ șase luni înaintea Mântuitorului Iisus Hristos.

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