Cum alegi sursa de lumină potrivită pentru uscarea ojei semipermanente

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 sept. 2026, 12:36

Polimerizarea corectă a ojei semipermanente este pasul decisiv pentru obținerea unei manichiuri durabile, estetice și sigure pentru sănătatea unghiilor. Alegerea sursei de lumină potrivite influențează direct viteza de uscare, rezistența la ciobire și prevenirea reacțiilor alergice cauzate de fotoințatori nepolimerizați complet. Acest ghid tehnic detaliază toate criteriile esențiale pentru selectarea lămpii ideale, diferențele dintre tehnologii și bunele practici în amenajarea postului de lucru.

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