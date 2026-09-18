Fiul marelui actor Costel Constantin și soția sa, la cuțite. Miza financiară din pragul divorțului

Publicat 18 sept. 2026, 17:44 Actualizat 19 sept. 2026, 11:18

Situație tensionată în familia regretatului actor Costel Constantin. Fiul său, Tudor, și soția sa, Cristina, sunt în pragul divorțului. Cei doi sunt separați de mai mult de un an, timp în care neînțelegerile dintre ei s-au acutizat. La mijloc este vorba de o sumă importantă de bani, iar reproșurile curg din ambele părți. Fiecare dintre soți are propria versiune, inclusiv în ceea ce privește acuzațiile de infidelitate ale femeii.

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