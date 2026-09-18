Fiul marelui actor Costel Constantin și soția sa, la cuțite. Miza financiară din pragul divorțului

Situație tensionată în familia regretatului actor Costel Constantin. Fiul său, Tudor, și soția sa, Cristina, sunt în pragul divorțului. Cei doi sunt separați de mai mult de un an, timp în care neînțelegerile dintre ei s-au acutizat. La mijloc este vorba de o sumă importantă de bani, iar reproșurile curg din ambele părți. Fiecare dintre soți are propria versiune, inclusiv în ceea ce privește acuzațiile de infidelitate ale femeii.
Fiul marelui actor Costel Constantin și soția sa sunt pe cale să pună punct unui mariaj care a durat 5 ani. Cristina și Tudor Constantin nu mai formează un cuplu de peste un an și jumătate, dar încă nu au divorțat. Finalul căsniciei lor este departe de a fi unul amiabil. Cristina Constantin îi reproșează soțului său că i-a fost infidel, iar asta ar fi dus la ruptura dintre ei.
Au fost despărțiri și împăcări. L-am tot iertat. El trăia cu mine în casă, dar mai era și cu alte femei în timpul ăsta. L-am dat afară când am aflat, a spus, în exclusivitate pentru Realitatea.net, Cristina Constantin.
Cristina și Tudor Constantin, în ziua nunții lor sursă foto: arhivă personală
Amenințări cu plângere penală
După ce s-au despărțit neoficial, conflictul dintre ei ar fi fost întreținut și amplificat de o importantă sumă de bani. Cristina Constantin susține că are de recuperat de la soțul ei aproximativ 100.000 de euro.
”Vreau să îi fac plângere penală, ca să îmi recuperez banii de la el, în jur de 100.000 de euro. A tot luat bani de la prietene și cunoștințe de-ale mele, pe care nu i-a mai restituit și i-am achitat eu. A luat bani din contul firmei mele și din contul clubului meu de înot, pe care nu i-a mai pus înapoi. Mi-au fost reținuți și bani din conturile personale în urma unei popriri, pentru un credit pe care nu l-a achitat. El mi-a zis să merg la bancă cu el să semnez niște hârtii cum că sunt soția lui. Eu nu am pus întrebări. Am zis că știe el ce face, fiind om de afaceri”, a mărturisit soția lui Tudor Constantin.
Cristina Constantin a avut un șoc în momentul în care s-a trezit cu poprire pe conturi.
”La un și jumătate, mi s-a pus poprire pe conturile personale. Am sunat la firma de recuperări și am aflat că suma totală pentru care este pusă poprire pe conturile noastre este de aproape 100.000 de euro. Tot atunci am aflat că eu semnasem ca și garant pentru cei 20.000 de euro. Recunosc că nu am citit documentul de la bancă când am semnat. Am fost păcălită de el. De restul banilor până la cei aproape 100.000 de euro pentru care s-a pus poprire chiar nu știu nimic”, a declarat, pentru Realitatea.net, Cristina Constantin.
Aceasta a mai povestit că au existat discuții legate de partea financiară încă din perioada în care ea și soțul ei erau împreună.
Acum câțiva ani, copiii mei au fost dați afară de la școala privată pentru neplată. El trebuia să plătească tot, pentru că el i-a înscris acolo. Eu nici nu știam că taxele aferente cursurilor nu erau achitate de doi ani”, mai spune Cristina Constantin.
Actorul Costel Constantin, alături de nora sa, în ziua în care aceasta s-a căsătorit cu Tudor sursă foto: arhivă personală
Ce spune Tudor Constantin despre acuzațiile de infidelitate?
La rândul său, Tudor Constantin are o altă variantă în ceea ce privește afirmațiile soției sale, inclusiv despre acuzațiile de infidelitate. Acesta spune că el și Cristina erau deja separați în momentul în care s-a implicat în altă relație.
Eu eram plecat de acasă de foarte mult timp. Nu aveam nicio treabă cu ea de un an și ceva. Mă mutasem”, a spus, pentru Realitatea.net, Tudor Constantin.
”Sunt povești de adormit copiii”
Fiul actorului Costel Constantin neagă și că i-ar datora soției sale suma de bani pretinsă de aceasta.
Astea sunt niște povești de adormit copiii. Păi nu m-ar fi dat în judecată dacă avea de luat banii ăștia? (...) Am făcut un singur credit de 20.000 de euro, pe care, la un moment dat, nu l-am mai achitat. Eu zic să-și vadă de treabă. Ea nu avea una de un leu. Eu i-am dat o sută și ceva de mii de euro, am dovezi”, a mai spus Tudor Constantin.
Cristina și Tudor Constantin nu au copii împreună. Cristina are un băiat și o fată dintr-o căsnicie anterioară, care au locuit cu ea și cu Tudor Constantin în anii în care au format o familie.
Singurul fiu al actorului Costel Constantin
Tudor Constantin este unicul fiu al regretatului actor Costel Constantin, care s-a stins din viață în mai 2024. Fost jucător de rugby de performanță, Tudor și celebrul său tată nu au avut o relație foarte apropiată. Distanțarea dintre ei s-a produs după ce actorul a divorțat de prima lui soție, Sânziana, mama lui Tudor. Pe atunci, Tudor avea doar 6 ani. După ce s-a recăsătorit cu Mihaela, Costel Constantin a fost mai atașat de băiatul celei de-a doua soții, Vlad, pe care l-a tratat ca pe propriul copil. Vlad este medic chirurg și i-a fost aproape marelui actor până în ultima clipă.